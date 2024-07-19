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АНАЛІТИКА

В Україні вже намолотили 15,7 мільйона тонн зернових та олійних

14:09 19.07.2024 |

Новини АПК

В Україні вже намолотили 15,7 мільйона тонн зернових та олійних

 

Аграрії України станом на 19 липня 2024 року намолотили 15,7 млн тонн нового врожаю.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства, передає Укрінформ.

«Аграрії всіх областей збирають ранні зернові культури. Загалом обмолочено 4 403, 25 тис. га зернових і олійних, намолочено 15,7 млн тонн нового врожаю", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пшениці намолочено 10,3 млн тонн з площі 2 626,5 тис. га, ячменю - 3,1 млн т з площі 824,2 тис. га, гороху - 319,3 тис. т з площі 154,7 тис. га.

Крім того, аграрії намолотили 1,8 млн тонн насіння ріпаку з площі 779,1 тис. га, та 0,29 тис. тонн сої з площі 0,15 тис. га,

На Херсонщині аграрії розпочали збирання проса, якого обмолочено 50 га і намолочено 80 тонн насіння.

Загалом, серед лідерів зі збирання зернових аграрії Одещини - обмолочено 629,4 тис. га, Дніпропетровщини - 544,2 тис. га, Миколаївщини - 527,5 тис. га.

По урожайності в лідерах Івано-Франківська область з показником 65,1 ц/га.

Як повідомлялось, Міністерство аграрної політики та учасники зернового ринку підписали Меморандум про взаєморозуміння на 2024/2025 маркетинговий рік.
 

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