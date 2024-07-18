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АНАЛІТИКА

Перші фермери в Україні подали заявки на компенсацію за розмінування земель

14:22 18.07.2024 |

Новини АПК

 

За першими заявками фермерам компенсують розмінування близько 10 000 га сільгоспземель.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що у Державному аграрному реєстрі зареєстровані перші 63 заявки на отримання компенсації за розмінування земель сільськогосподарського призначення.

Фермери подали заявки на відшкодування коштів за розмінування 1942 земельних ділянок загальною площею 9728 га.

Найбільше заявок надійшло від підприємств, що працюють у Херсонській (17), Харківській (11), Миколаївській (10), Сумській (6) областях.

Ще п'ять заявок подали фермери, які вже розмінували сільськогосподарські землі у період з 24 лютого 2022 року до 15 квітня 2024 року.

На програму компенсацій у державному бюджеті закладено 3 млрд грн.

Участь у програмі можуть брати фермери, землі яких перебувають на деокупованих територіях, де після проведення нетехнічного обстеження підтверджено забрудненість або можливу забрудненість вибухонебезпечними предметами.

Щоб отримати компенсацію, фермерські господарства не повинні мати податковий борг, не бути банкрутами, не належати громадянам держави-агресора та не перебувати у списку санкцій.

Верифікацію поданих фермерами заявок здійснює Центр гуманітарного розмінування. Він також оголошує в системі Prozorro аукціони з надання послуг розмінування. Після визначення оператора-переможця та фінальної вартості розмінування фермеру перераховують 80% суми на спеціальний рахунок. Ще 20% на рахунок вносить фермер.

Участь у програмі беруть два державні банки - ПриватБанк та Ощадбанк. Згодом до програми приєднаються інші банки, частка держави у яких становить понад 50%. Відповідно, фермеру потрібно відкрити в одному з таких банків рахунок, на який перераховуватимуть кошти.
За матеріалами: Економічна правда
 

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