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Британія першою в Європі схвалила використання в кормах домашніх тварин лабораторного м'яса
09:02 18.07.2024 |
Велика Британія стала першою європейською країною, яка схвалила використання в кормах домашніх тварин м'яса, вирощеного в лабораторії.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.
Британські регулятори дозволили використовувати курятину, вирощену з тваринних клітин, яку компанія Meatly, що вирощує м'ясо в лабораторіях, планує продавати виробникам.
Компанія своєю чергою заявила, що перші зразки її продукту надійдуть у продаж вже цього року. При цьому вона планує масштабувати виробництво свого продукту лише в найближчі три роки, щоб досягти промислових обсягів.
Наголошується, що цим рішенням регуляторів у Великій Британії не було дозволено вирощувати продукцію клітинного культивування для споживання людиною.
Вирощене в лабораторії м'ясо в деяких країнах викликає розбіжності.
Так, прихильники цієї ідеї вказують на переваги для навколишнього середовища та добробуту тварин, тоді як її критики стверджують, що воно дороге та може негативно вплинути на фермерів.
За даними дослідницької компанії Kantar, цього року в британських супермаркетах куплено 1,2 мільярда упаковок корму для домашніх тварин.
Як повідомляв Укрінформ, українські виробники кормів для домашніх тварин отримали нові можливості для експорту до Сінгапуру.
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