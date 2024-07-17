Румунія у вересні відкриє додаткову якірну стоянку для українського зерна

Румунія збирається у вересні відкрити додаткову якірну стоянку в Констанці для експорту українського зерна, розказав генеральний директор Українського Дунайського пароплавства Дмитро Москаленко.

У 2023 році УДП було одним з ініціаторів проєкту. Потужності терміналів Констанци не вистачало для перевалки зернового потоку з України. У порту перебувало до 600 барж із зерном, які 30-40 днів очікували на вивантаження.

Зараз флот компанії знову повертається до перевезень зерна з українських портів до Констанци. Поява якірної стоянки може покращити конкурентні переваги дунайського напряму експорту.

"Експорт українських зернових через Дунай збережеться лише у випадку здешевлення усіх складових логістичного ланцюга. Порівняно з минулим роком ставки фрахту на річкові перевезення з України в Румунію знизилися втричі. Працюємо над зменшенням тарифу на залізничні перевезення до Ізмаїлу. Слово за румунськими партнерами. Проєкт стоянки буде успішним, якщо суттєво скоротити витрати на обробку вантажу. Наша спільна задача, щоб зерновий експорт через Дунай витримував конкуренцію з Одеськими портами", - вказав Москаленко.