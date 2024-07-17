Війна вже завдала українським аграріям збитків більш як на $50 мільярдів - експерт

Із початку повтомасштабного вторгнення українські аграрії зазнали збитків на понад 50 млрд доларів США.

Про це заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук під час брифінгу «Війна, спека, відключення. Як працює зараз українська аграрна галузь?» у Медіацентрі Україна.

"Збитки колосальні, бо окрім прямих і непрямих, які сягають десятки мільярдів доларів, я думаю, що на сьогодні ми можемо констатувати більше 50 млрд дол. - це той збиток, якого зазнала аграрна інфраструктура", - сказав Марчук.

Він наголосив, що ворог почав завдавати інтенсивних цілеспрямованих ударів по полях для того, щоб гинув врожай. На Дніпропетровщині, Одещині, Херсонщині, а також Донецька та Луганська області, де постійно тривають обстріли - постійно завдаються такі удари.

"На Херсонщині багато випадків, коли росіяни запускають дрон для того, щоб спалити саме врожай. І люди, які розмінували свої площі по 100-400 га, одноразово втрачають по 20-30 га, а це колосальні об'єми", - додав експерт.

Як повідомлялось, раніше виконуючий обов'язки міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомив, що агросектор України за два роки з початку широкомасштабного вторгнення зазнав прямих збитків на понад 10 млрд доларів.