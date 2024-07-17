Цьогоріч урожай може сягнути 77 мільйонів тонн зернових та олійних культур - експерт

Цього сезону обсяги зібраних зернових та олійних культур очікуються в межах 77 млн тонн, з яких 60 млн тонн можна експортувати.

Такий прогноз зробив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук на брифінгу «Війна, спека, відключення. Як працює зараз українська аграрна галузь?» в Медіацентрі Україна.

За його словами, прогнозована цьогорічна врожайність зменшилась на 5 млн т відповідно до минулорічного показника (82 млн т).

"З війною додалась аномальна спека, яка сьогодні створює труднощі. Проблема стосується ярих культур, таких як соняшник, кукурудза, соя. Зараз іде пік цвітіння, а коли така спека, воно не має можливості розвиватись, що впливає на врожайність", - сказав Марчук.

Хоча, за словами експерта, це непоганий показник, враховуючи що в цьому сезоні експортний потенціал сягає 57,5 млн т зернових та олійних.

Марчук зазначив, що всередині країни споживається не більше 15-16 млн т, тож частка у 60 млн т стане експортним потенціалом України на зовнішній ринок.

Заступник керівника ВАР повідомив, що наразі зібрано більше 10 млн т пшениці, ячменю, жита, ріпаку, а в деяких регіонах почали молотити сою. Він переконаний, що по зерновій групі показник зросте в межах 55-56 млн т.

Як повідомлялось, народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук під час телемарафону "Єдині новини" повідомив, що Україна у 2024 році може отримати 75 млн тонн урожаю сільськогосподарських культур.