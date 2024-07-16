Євросоюз може ввести мита на мед, кукурудзу й курятину з України

Україна, проти експорту якої до ЄС цукру, яєць та вівса вже були вжиті захисні заходи, вибирає ліміти безтарифної торгівлі з ЄС й іншими видами сільськогосподарської продукції, що означає, що невдовзі Україна досягне граничного ліміту у безтарифній торгівлі з ЄС медом, кукурудзою і курятиною.

Про це у Брюсселі під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС з сільського господарства й рибальства заявив єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський.

«Я задоволений, що сьогодні під час дискусії по Україні країни-члени, в цілому, висловили позитивні думки про нові АЗТ, та про запобіжні захисні заходи, що були введені. Це була ініціатива єврокомісара із сільського господарства, - представити ці ліміти на імпорт, і вони працюють. Вони були активовані для трьох продуктів - для цукру, яєць та вівса. Ми спостерігаємо за ситуацією щодо інших чутливих продуктів. Найближчим є мед, експорт якого сягнув вже 89 відсотків від лімітів, кукурудза - 67 відсотків, та курятина - 59 відсотків», - сказав єврокомісар з питань сільського господарства Войцеховський.

При цьому він зауважив, що дорікання частини європейських політиків та європейської громади на адресу Спільної сільськогосподарської політики ЄС у тому, що вона спрямована на скорочення власного виробництва та на подальше збільшення залежності від імпортованих продуктів, є безпідставними. За словами єврокомісара, ЄС був і залишатиметься найбільшим експортером сільськогосподарських товарів у світі.

Минулого року, зазначив Войцеховський, позитивне сальдо ЄС у торгівлі аграрною продукцією сягнуло рекордних 70 мільярдів євро. Цього року цей рекорд може бути подоланий, оскільки лише за перший квартал такий позитивний баланс ЄС у торгівлі із третіми країнами вже склав 18 мільярдів євро.

Як повідомляв Укрінформ, з 6 червня в ЄС набули чинності «автономні торговельні заходи» - «торговельний безвіз», за якими ще на один рік призупинена дія всіх імпортних мит та квот для українського експорту на європейський ринок. При цьому оновлені АТЗ містять запобіжні обмежувальні заходи для захисту європейського ринку. Ці додаткові захисні заходи можуть бути застосовані до таких товарів, як курячі яйця, курятина, цукор, овес, кукурудза, крупи і мед. Запобіжники будуть автоматично застосовуватися, якщо обсяг імпорту цих товарів досягатиме середнього щорічного обсягу імпорту з України до ЄС у період з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2023 року.

У червні ЄС повернув мита «в режимі найбільшого сприяння» на овес та деякі інші аграрні товари.

Автономні торговельні заходи ЄС для України були введені в дію 4 червня 2022 року для підтримки української економіки. За даними Єврокомісії, протягом 12 місяців, до жовтня 2023 року, загальний обсяг українського імпорту до ЄС становив 24,3 мільярда євро, що на 0,3 мільярда євро більше порівняно з 2021 роком.