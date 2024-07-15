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Спека не матиме критичного ефекту на ранні зернові
13:53 15.07.2024 |
Спека впливає на врожай ранніх зернових, однак вона не є критичною, тоді як для пізніх зернових, соняшнику та сої вона є небезпечною, повідомив виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.
"Щодо цих культур (ранніх зернових) є також певний ефект спеки, але він не є критичним. І з погляду збирання навіть є сприятливі умови", - сказав він в ефірі єдиного національного телемарафону в суботу.
Висоцький уточнив, що йдеться насамперед про пшеницю, ячмінь, а також про овес, горох, жито, ріпак.
За його словами, зараз ці культури активно збирають, і станом на сьогодні середня врожайність за цими ранніми зерновими культурами становить 37 ц/га.
"Вона ще зростатиме, тому що насамперед збирають південні та центральні регіони. Далі входитимуть у збирання західні регіони та північні. Там урожайність буде вищою", - зазначив очільник Мінагрополітики.
Він уточнив, що в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях уже намолотили понад мільйон тонн у кожному з цих регіонів.
"Станом на сьогодні середня врожайність ранніх культур за прогнозом зафіксується на рівні приблизно 45-48 ц/га", - зазначив Висоцький, додавши, що по ранній зерновій групі очікується виробництво 27 млн тонн.
За інформацією Мінагрополітики, врожайність основних сільгоспкультур 2023 року становила: пшениці - 47,9 ц/га порівняно із 40,5 ц/га роком раніше, ячменю - 39,3 ц/га (34,7 ц/га).
Раніше цього тижня в.о. міністра спрогнозував, що врожайність цього року буде на 5-7% нижчою за минулорічний результат, що пояснюється погодними умовами.
Щодо пізніх культур, то Висоцький у суботу зауважив, що розмір негативного ефекту від цієї спеки залежатиме від того, яка буде погода в наступні тижні, бо якраз зараз пік цвітіння, запилення відповідних культур та їхнього зростання.
"Але вже станом на сьогодні ця спека справді не дозволить зібрати рекордні показники з кукурудзи та соняшника", - констатував очільник Мінагрополітики.
Стосовно ціни, він спрогнозував, що її динаміка залежатиме від інфляції та девальвації, оскільки це експортно-орієнтовані культури.
"А яка буде ситуація остаточна вже з вересня, ми зможемо зробити прогноз у другій половині серпня. На сьогодні якихось різких змін цін на підставі цього збору (врожаю) не передбачається", - сказав Висоцький.
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