Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Спека не матиме критичного ефекту на ранні зернові

13:53 15.07.2024 |

Новини АПК

 

Спека впливає на врожай ранніх зернових, однак вона не є критичною, тоді як для пізніх зернових, соняшнику та сої вона є небезпечною, повідомив виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

"Щодо цих культур (ранніх зернових) є також певний ефект спеки, але він не є критичним. І з погляду збирання навіть є сприятливі умови", - сказав він в ефірі єдиного національного телемарафону в суботу.

Висоцький уточнив, що йдеться насамперед про пшеницю, ячмінь, а також про овес, горох, жито, ріпак.

За його словами, зараз ці культури активно збирають, і станом на сьогодні середня врожайність за цими ранніми зерновими культурами становить 37 ц/га.

"Вона ще зростатиме, тому що насамперед збирають південні та центральні регіони. Далі входитимуть у збирання західні регіони та північні. Там урожайність буде вищою", - зазначив очільник Мінагрополітики.

Він уточнив, що в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях уже намолотили понад мільйон тонн у кожному з цих регіонів.

"Станом на сьогодні середня врожайність ранніх культур за прогнозом зафіксується на рівні приблизно 45-48 ц/га", - зазначив Висоцький, додавши, що по ранній зерновій групі очікується виробництво 27 млн тонн.

За інформацією Мінагрополітики, врожайність основних сільгоспкультур 2023 року становила: пшениці - 47,9 ц/га порівняно із 40,5 ц/га роком раніше, ячменю - 39,3 ц/га (34,7 ц/га).

Раніше цього тижня в.о. міністра спрогнозував, що врожайність цього року буде на 5-7% нижчою за минулорічний результат, що пояснюється погодними умовами.

Щодо пізніх культур, то Висоцький у суботу зауважив, що розмір негативного ефекту від цієї спеки залежатиме від того, яка буде погода в наступні тижні, бо якраз зараз пік цвітіння, запилення відповідних культур та їхнього зростання.

"Але вже станом на сьогодні ця спека справді не дозволить зібрати рекордні показники з кукурудзи та соняшника", - констатував очільник Мінагрополітики.

Стосовно ціни, він спрогнозував, що її динаміка залежатиме від інфляції та девальвації, оскільки це експортно-орієнтовані культури.

"А яка буде ситуація остаточна вже з вересня, ми зможемо зробити прогноз у другій половині серпня. На сьогодні якихось різких змін цін на підставі цього збору (врожаю) не передбачається", - сказав Висоцький.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,0107
  0,0327
 0,08
EUR
 1
 44,7263
  0,0403
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6109  0,02 0,05 41,2383  0,00 0,01
EUR 44,2217  0,12 0,27 44,9970  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0000  0,06 0,16 41,0200  0,06 0,16
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес