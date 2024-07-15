Україна у 2023/2024 МР експортувала 57,5 мільйона тонн зернових та олійних

У маркетинговому сезоні 2023/2024, який закінчився 30 червня 2024 року, Україна експортувала 57,5 млн тонн зернових та олійних культур.

Про це повідомляє Українська зернова асоціація, передає Укрінформ.

"Експорт пшениці склав 18,4 млн т на суму $3 млрд, при виробництві близько 22 млн т. Ячменю Україна експортувала майже 2,5 млн т на $376 млн, при виробництві 5,8 млн т", - йдеться у повідомленні.

Кукурудзи минулого сезону Україна експортувала 29,3 млн т на суму $4,7 млрд, при виробництві минулого року - 29,6 млн т.

Сої експортовано майже 3 млн т на суму $1,1 млрд, при врожаї 4,9 млн т. Ріпаку експортовано 3,7 млн т на суму $1,4 млрд, при виробництві минулого року 4,5 млн т.

Соняшнику Україна експортувала трохи більше як 300 тис. т, при врожаї минулого року 14,2 млн т. Таким чином, переробка соняшнику в Україні склала 13,5 млн т.

У грошовому еквіваленті за даними митниці експорт зернових та олійних у 2023/2024 МР склав $10,76 млрд, а експорт з врахуванням продукції з них, зокрема соняшникової олії та інших олій, макухи та шротів - $17,86 млрд.

За оцінкою УЗА виробництво зернових та олійних минулого року склало 82,8 млн т. Перехідні запаси сягають близько 7 млн т зернових та олійних.

"Минулого сезону найважливішим фактором для експорту українського зерна стало відкриття Українського гуманітарного коридору, який дозволив експортували морським шляхом з глибоководних портів Одещини. Другим за значенням фактором стало запровадження Україною разом з міжнародними партнерами робочого механізму страхування суден, які заходять до українських портів, що здешевило витрати експортерів та, відповідно, українських агровиробників на логістику експорту. Завдяки цим двом факторам, Україна продовжила експортувати зерно та гарантувати продовольчу безпеку в багатьох країнах світу", - підсумували в зерновій асоціації.

Як повідомлялося, в Україні станом на 4 липня зернові та зернобобові культури зібрано із загальної площі 967,2 тис. га, з яких намолочено 3,36 млн тонн зерна при середній урожайності 34,8 ц/га. Найбільше обмолочено пшениці, якої зібрано 1,63 млн т з 482,2 тис. га при врожайності 33,8 ц/га. Ячмінь зібраний з площі 402,7 тис. га, намолочено 1,56 млн т при врожайності 38,9 ц/га.