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В Україні вже намолотили понад 8 мільйонів тонн зерна
23:25 12.07.2024 |
Аграрії усіх регіонів України намолотили понад 8,3 млн тонн зерна з площі більш як 2,4 млн га.
Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства, передає Укрінформ.
"Аграрії всіх областей збирають ранні зернові культури. Пшениці намолочено 5,7 млн тонн з площі 1 508,9 тис. га, ячменю - 2,4 млн т з площі 642,3 тис. га, гороху - 260,9 тис. т з площі 127,3 тис. га", - йдеться у повідомленні.
Крім того, всі області приступили до збирання ріпаку та сої. Намолочено 1 085,2 тис. т насіння ріпаку з площі 499,6 тис. га, сої - 0,3 тис. т з площі 0,2 тис. га.
На Херсонщині розпочали збір проса, якого обмолочено 50 га, намолочено 50 т насіння.
Загалом в Україні обмолочено 2 781, 25 тис. га зернових і олійних, намолочено 9,5 млн т нового врожаю.
еред лідерів по збиранню зернових аграрії Миколаївської області, де обмолочено 484,1 тис. га, Одеської - 464,5 тис. га, Дніпропетровської - 319,4 тис. га.
По урожайності лідирує Івано-Франківська область з показником 66,6 ц/га.
Як повідомлялося, українське зерно, яке йде транзитом через Молдову, звільнять від перевірок молдовського Національного агентства безпеки харчових продуктів (ANSA).
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