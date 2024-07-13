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АНАЛІТИКА

«Оператор тилу» вирішив обрати запасних постачальників продуктів для ЗСУ

17:13 12.07.2024 |

Новини АПК

 

Закупівельна агенція Міністерства оборони України - "Державний оператор тилу" - вирішила обрати рамкового постачальника продуктів для Збройних Сил України.

Про це йдеться в повідомленні ДОТ.

"Оголосили першу рамкову угоду на постачання харчування для ЗСУ. Запрошуємо компанії подати свої заявки для участі в кваліфікаційному відборі", - сказано в повідомленні.

Крайній термін для першого етапу подання заявок - 26 липня до 00:00.

Надалі потенційні постачальники зможуть подаватися на відбір протягом строку дії рамкової угоди з урахуванням певних вимог.

"Кваліфіковані учасники рамки зможуть замінити постачальника харчування, який уже має контракт із ДОТ, але з якихось причин не здатний виконати замовлення в повних обсягах, або покрити додаткову потребу, якщо така буде", - пояснили в ДОТ.

Як зазначається, типовим способом відбору контрагентів за нагальної потреби є проведення спрощених закупівель.

"Однак зараз ДОТ як альтернативний спосіб запроваджує першу рамкову угоду на постачання харчування для ЗСУ. Це, по-перше, пришвидшує постачання, а по-друге, допомагає забезпечити безперервність процесу", - пояснили в організації.
Що таке рамкові закупівлі

Рамкова угода - це документ, що підтверджує згоду двох чи більше сторін співпрацювати протягом деякого визначеного проміжку часу.

Використання рамкових угод дозволяє скоротити строк проведення процедури закупівлі та забезпечує можливість оперативно укладати контракти, зокрема, в разі виникнення нагальної потреби на постачання військових.

Раніше повідомлялося, що "Державний оператор тилу" з 1 січня по 30 червня 2024 року уклав 485 договорів на суму 59,8 млрд грн для потреб українських військових.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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