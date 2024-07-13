Фінансові новини
- |
- 13.07.24
- |
- 00:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Оператор тилу» вирішив обрати запасних постачальників продуктів для ЗСУ
17:13 12.07.2024 |
Закупівельна агенція Міністерства оборони України - "Державний оператор тилу" - вирішила обрати рамкового постачальника продуктів для Збройних Сил України.
Про це йдеться в повідомленні ДОТ.
"Оголосили першу рамкову угоду на постачання харчування для ЗСУ. Запрошуємо компанії подати свої заявки для участі в кваліфікаційному відборі", - сказано в повідомленні.
Крайній термін для першого етапу подання заявок - 26 липня до 00:00.
Надалі потенційні постачальники зможуть подаватися на відбір протягом строку дії рамкової угоди з урахуванням певних вимог.
"Кваліфіковані учасники рамки зможуть замінити постачальника харчування, який уже має контракт із ДОТ, але з якихось причин не здатний виконати замовлення в повних обсягах, або покрити додаткову потребу, якщо така буде", - пояснили в ДОТ.
Як зазначається, типовим способом відбору контрагентів за нагальної потреби є проведення спрощених закупівель.
"Однак зараз ДОТ як альтернативний спосіб запроваджує першу рамкову угоду на постачання харчування для ЗСУ. Це, по-перше, пришвидшує постачання, а по-друге, допомагає забезпечити безперервність процесу", - пояснили в організації.
Що таке рамкові закупівлі
Рамкова угода - це документ, що підтверджує згоду двох чи більше сторін співпрацювати протягом деякого визначеного проміжку часу.
Використання рамкових угод дозволяє скоротити строк проведення процедури закупівлі та забезпечує можливість оперативно укладати контракти, зокрема, в разі виникнення нагальної потреби на постачання військових.
Раніше повідомлялося, що "Державний оператор тилу" з 1 січня по 30 червня 2024 року уклав 485 договорів на суму 59,8 млрд грн для потреб українських військових.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Гаазі почали роботу над створенням комісії для відшкодування збитків, що має сплатити РФ
|Жодна резонансна справа корупційного тиску на бізнес не закрита – Маніфест 42
|ГА ООН ухвалила резолюцію України щодо ядерної безпеки
|Більше 20 країн та Євросоюз підписали Український договір
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Банки акредитували до участі в «єОселі» 47 забудовників із початку року
|На Закарпатті створюють індустріальний парк з інвестиціями у 35 млн євро
|В Україні вже намолотили понад 8 мільйонів тонн зерна
|Нафтогаз докапіталізує свої ТЕЦ на 5 млрд грн
|Україна затвердила умови приватизації ОГХК з початковою ціною 3,9 млрд грн
|Польща звернулась до Єврокомісії щодо поставки електроенергії Україні зі своїх ТЕС
Бізнес
|Європа повертається у космос: ракета-носій Ariane 6 нарешті здійснила перший політ
|Xbox підвищує ціни на Game Pass та запроваджує новий план
|Xbox Game Pass Ultimate уже доступний на телевізорах із пристроями Amazon Fire TV - потрібен лише геймпад
|Платформа X Ілона Маска збавляє оберти, на неї впливає зростання Threads від Meta
|OnlyFans для нейромереж провів перший в історії конкурс «Міс ШІ»
|Лише iPhone: Microsoft заборонить китайським працівникам використовувати для роботи Android-смартфони
|Boeing «влетіла» на $250 млн — через брехню про авіакатастрофи, в яких загинули понад 300 людей