Молдова скасувала до 14 вересня фітосанітарний контроль для українського зерна, що прямує транзитом до портів

Парламент Молдови ухвалив рішення про звільнення українського зерна, що прямує транзитом через країну, від перевірки Національного агентства безпеки харчових продуктів (ANSA), повідомило видання newsmaker.md.

Згідно з повідомленням, відмова від перевірок поширюватиметься на зернові вантажі, що прямують до портів Рені та Галац. Захід буде тимчасовим і триватиме до 14 вересня.

"Цей вид товарів перетинає територію нашої країни в спеціалізованих транспортних засобах, тому ризик ввезення карантинних організмів невеликий. У разі виникнення пригод із транспортом або вантажем під час його транзиту через Молдову перевізники мають повідомити ANSA протягом двох годин", - зазначили в парламенті.

Автор законодавчої ініціативи - голова парламентської комісії з питань сільського господарства та харчової промисловості Олександр Трубка.

За його словами, ухвалення цього законопроєкту дасть змогу вирішити проблему транзиту товарів нетваринного походження і заторів, що утворилися на молдовському кордоні через збільшення потоку товарів з України.