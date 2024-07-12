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Молдова скасувала до 14 вересня фітосанітарний контроль для українського зерна, що прямує транзитом до портів
16:08 12.07.2024 |
Парламент Молдови ухвалив рішення про звільнення українського зерна, що прямує транзитом через країну, від перевірки Національного агентства безпеки харчових продуктів (ANSA), повідомило видання newsmaker.md.
Згідно з повідомленням, відмова від перевірок поширюватиметься на зернові вантажі, що прямують до портів Рені та Галац. Захід буде тимчасовим і триватиме до 14 вересня.
"Цей вид товарів перетинає територію нашої країни в спеціалізованих транспортних засобах, тому ризик ввезення карантинних організмів невеликий. У разі виникнення пригод із транспортом або вантажем під час його транзиту через Молдову перевізники мають повідомити ANSA протягом двох годин", - зазначили в парламенті.
Автор законодавчої ініціативи - голова парламентської комісії з питань сільського господарства та харчової промисловості Олександр Трубка.
За його словами, ухвалення цього законопроєкту дасть змогу вирішити проблему транзиту товарів нетваринного походження і заторів, що утворилися на молдовському кордоні через збільшення потоку товарів з України.
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