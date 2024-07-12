Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Молдова скасувала до 14 вересня фітосанітарний контроль для українського зерна, що прямує транзитом до портів

 

Парламент Молдови ухвалив рішення про звільнення українського зерна, що прямує транзитом через країну, від перевірки Національного агентства безпеки харчових продуктів (ANSA), повідомило видання newsmaker.md.

Згідно з повідомленням, відмова від перевірок поширюватиметься на зернові вантажі, що прямують до портів Рені та Галац. Захід буде тимчасовим і триватиме до 14 вересня.

"Цей вид товарів перетинає територію нашої країни в спеціалізованих транспортних засобах, тому ризик ввезення карантинних організмів невеликий. У разі виникнення пригод із транспортом або вантажем під час його транзиту через Молдову перевізники мають повідомити ANSA протягом двох годин", - зазначили в парламенті.

Автор законодавчої ініціативи - голова парламентської комісії з питань сільського господарства та харчової промисловості Олександр Трубка.

За його словами, ухвалення цього законопроєкту дасть змогу вирішити проблему транзиту товарів нетваринного походження і заторів, що утворилися на молдовському кордоні через збільшення потоку товарів з України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Молдова
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,0434
  0,1611
 0,39
EUR
 1
 44,6860
  0,3042
 0,69

Курс обміну валют на сьогодні, 09:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6292  0,17 0,41 41,2429  0,17 0,40
EUR 44,1042  0,26 0,60 44,9321  0,34 0,75

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0650  0,23 0,58 41,0850  0,23 0,55
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес