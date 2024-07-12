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АНАЛІТИКА

Урожай олійних культур у 2024 р. становитиме 22,5 млн тонн - галузева асоціація

11:57 12.07.2024 |

Новини АПК

 

В Україні у 2024/25 маркетинговому році (МР, липень 2024 року - червень 2025-го) врожай насіння основних видів олійних культур становитиме 22,5 млн тонн, що на 3,8% перевищить показник попереднього сезону та є вищим за прогнозні дані Державної статистичної служби у 21,686 млн тонн, заявила галузева асоціація "Укроліяпром".

Згідно з прогнозом галузевої асоціації, у поточному сезоні очікується зростання виробництва соняшнику та сої, тоді як валовий збір ріпаку може скоротитися.

Найбільше збільшення у 2023/24 МР очікується для соєвих бобів - 5,1 млн тонн, що на 7,5% більше за минулорічний показник у 4,743 млн тонн.

Зазначене зростання зумовлено збільшенням посівної площі на 7,4%, до 1,97 млн га, тоді як врожайність олійної збережеться на рівні попереднього сезону і становитиме 25,9 ц/га, - пояснили експерти.

Виробництво соняшнику 2024 року, за прогнозом аналітиків, очікується на рівні 13 млн тонн, що на 2% більше, ніж роком раніше (12,76 млн тонн). Урожайність олійної також не зміниться і складе 24,5 ц/га, тоді як її посівна площа розшириться до 5,3 млн га (+2%).

Урожай ріпаку в "Укроліяпром" прогнозують на рівні 4,1 млн тонн, що на 2% поступиться результату сезону-2023/24 (4,184 млн тонн). Прогнозоване скорочення виробництва буде зумовлене скороченням площ під олійними на 4,3% - до 1,37 млн га, тоді як врожайність ріпаку збережеться на рівні минулорічної та становитиме 29,2 ц/га.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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