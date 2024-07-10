Фінансові новини
- |
- 10.07.24
- |
- 20:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фермери відтепер можуть через Держагрореєстр подавати заявки на компенсацію за розмінування
11:40 10.07.2024 |
У Державному аграрному реєстрі запрацював інструмент для подачі фермерами заявки на участь у програмі компенсації вартості розмінування сільськогосподарських земель.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Зазначається, що програма поширюється як на землі, що безпосередньо належать фермеру, так і на ділянки, які він орендує. На програму компенсацій в державному бюджеті закладено 3 млрд гривень.
«Ми запустили в Державному аграрному реєстрі інструмент, що максимально спростить подачу заявок фермерами, які прагнуть очистити свої ділянки та зробити це за підтримки держави. Держава бере на себе оплату 80% вартості очищення земель", - сказала перша віцепремʼєрка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.
Участь у програмі можуть брати фермери, землі яких є на деокупованих територіях, де після проведення нетехнічного обстеження підтверджена забрудненість або імовірна забрудненість вибухонебезпечними предметами.
«Міністерство економіки підготувало прозорі процедури і єдині правила для всіх учасників програми. І фермери, і оператори протимінної діяльності зможуть побачити, як формується ціна, хто взяв участь у торгах і якою є фінальна вартість розмінування тієї чи іншої ділянки. Сподіваюся, вже незабаром зацікавлені фермери скористаються цією можливістю і скоро ми побачимо перші аукціони з проведення розмінування сільгоспділянок», - пояснив заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.
Верифікацію поданих фермерами заявок здійснює Центр гуманітарного розмінування. Він оголошує в системі Prozorro аукціони з надання послуг розмінування, а після визначення оператора-переможця і фінальної вартості розмінування перераховує 80% суми на спеціальний рахунок. Ще 20% на рахунок вносить фермер.
На сьогодні участь в програмі беруть два державні банки - ПриватБанк і Ощадбанк. З часом до програми долучаться інші банки, частка держави в яких становить понад 50%. Фермеру потрібно відкрити в одному із таких банків рахунок, на який перераховуватимуть кошти.
Оператор протимінної діяльності отримає всю зарезервовану суму після завершення розмінування та підтвердження виконаних робіт з боку Центру.
Подати заявку можна за посиланням: https://www.dar.gov.ua/
Як повідомлялося, за перше півріччя цього року українські сапери розмінували й повернули до використання понад 156 тисяч гектарів сільськогосподарських земель. Найвищі темпи розмінування у Херсонській області - 146 тисяч гектарів. Це майже 60% від запланованого у цьому регіоні на поточний рік. У Харківській області за перше півріччя розмінували 11,3 тис. га, а в Миколаївській - 8,3 тис.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Передача Україні F-16 від Данії та Нідерландів уже відбувається
|Союзники оголосили про надання Україні додаткових систем ППО
|Салліван: НАТО призначить в Україні представника для поглиблення відносин
|У Держдепі США прокоментували ідеї України і Польщі щодо збиття російських ракет
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Генератори не можна використовувати в багатоквартирних будинках - Держенергонагляд
|Фактична ціна реалізації газу в Україні у червні збільшилась на 0,8%
|Ціна на каву арабіку росте і близька до дворічного максимуму
|«Інтерпайп» вперше відвантажив трубну продукцію до Австралії
|АРМА вперше придбала військові облігації в іноземній валюті
|Рахункова палата виявила неефективне використання ресурсів у проєкті пільгового кредитування для ВПО
|Інфляція в Україні в червні 2024р. зросла до 2,2%, у річному вимірі - до 4,8% - Держстат
Бізнес
|Лише iPhone: Microsoft заборонить китайським працівникам використовувати для роботи Android-смартфони
|Boeing «влетіла» на $250 млн — через брехню про авіакатастрофи, в яких загинули понад 300 людей
|Audi презентував найпотужніший автомобіль в історії марки
|Gmail отримав функцію «Summarize» на базі чат-бота Gemini для швидкого підсумовування ланцюжків листів
|Ринкова вартість тайванського виробника чипів TSMC досягла трильйона доларів
|Одна із найстаріших кінокомпаній Голлівуду Paramount змінить власника
|Оновлений інструмент YouTube видаляє музику, захищену авторським правом, не впливаючи на інші аудіофайли