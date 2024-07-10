Фермери відтепер можуть через Держагрореєстр подавати заявки на компенсацію за розмінування

У Державному аграрному реєстрі запрацював інструмент для подачі фермерами заявки на участь у програмі компенсації вартості розмінування сільськогосподарських земель.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що програма поширюється як на землі, що безпосередньо належать фермеру, так і на ділянки, які він орендує. На програму компенсацій в державному бюджеті закладено 3 млрд гривень.

«Ми запустили в Державному аграрному реєстрі інструмент, що максимально спростить подачу заявок фермерами, які прагнуть очистити свої ділянки та зробити це за підтримки держави. Держава бере на себе оплату 80% вартості очищення земель", - сказала перша віцепремʼєрка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Участь у програмі можуть брати фермери, землі яких є на деокупованих територіях, де після проведення нетехнічного обстеження підтверджена забрудненість або імовірна забрудненість вибухонебезпечними предметами.

«Міністерство економіки підготувало прозорі процедури і єдині правила для всіх учасників програми. І фермери, і оператори протимінної діяльності зможуть побачити, як формується ціна, хто взяв участь у торгах і якою є фінальна вартість розмінування тієї чи іншої ділянки. Сподіваюся, вже незабаром зацікавлені фермери скористаються цією можливістю і скоро ми побачимо перші аукціони з проведення розмінування сільгоспділянок», - пояснив заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

Верифікацію поданих фермерами заявок здійснює Центр гуманітарного розмінування. Він оголошує в системі Prozorro аукціони з надання послуг розмінування, а після визначення оператора-переможця і фінальної вартості розмінування перераховує 80% суми на спеціальний рахунок. Ще 20% на рахунок вносить фермер.

На сьогодні участь в програмі беруть два державні банки - ПриватБанк і Ощадбанк. З часом до програми долучаться інші банки, частка держави в яких становить понад 50%. Фермеру потрібно відкрити в одному із таких банків рахунок, на який перераховуватимуть кошти.

Оператор протимінної діяльності отримає всю зарезервовану суму після завершення розмінування та підтвердження виконаних робіт з боку Центру.

Подати заявку можна за посиланням: https://www.dar.gov.ua/

Як повідомлялося, за перше півріччя цього року українські сапери розмінували й повернули до використання понад 156 тисяч гектарів сільськогосподарських земель. Найвищі темпи розмінування у Херсонській області - 146 тисяч гектарів. Це майже 60% від запланованого у цьому регіоні на поточний рік. У Харківській області за перше півріччя розмінували 11,3 тис. га, а в Миколаївській - 8,3 тис.