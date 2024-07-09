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Урожайність озимих пшениці та ячменю у 2024 р. в Україні очікується на 5-7% нижчою за торішню - в.о. міністра
12:30 09.07.2024 |
В Україні під урожай-2024 вже намолочено понад 4 млн тонн озимих пшениці, ячменю та ріпаку, а також гороху, повідомив виконувач обов'язків міністра аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький в ефірі єдиного національного телемарафону.
"Цього року жнива розпочалися на два тижні раніше, що пов'язано з погодним фактором. Наразі йдеться про збирання озимого ячменю, озимої пшениці та озимого ріпаку. Крім того, в деяких областях уже почали збирати горох. Якщо ми подивимося на цифри, то на сьогодні уже намолочено понад 4 млн тонн. Цифра збільшується щодня", - сказав він.
За інформацією в.о. міністра, незважаючи на обстріли, зокрема по полях, у більшості випадків проблеми вдається локалізувати. Збирання зернових триває активними темпами, що дає змогу прогнозувати врожай зернових на рівні близько 56 млн тонн.
Висоцький уточнив, що врожай ранніх (озимих - ІФ-У) культур становить понад 10% загального валового врожаю. Найбільша частка - 36 млн тонн - припаде на кукурудзу, урожай якої збиратимуть восени.
Говорячи про врожайність озимих пшениці та ячменю, в.о. міністра констатував, що їхній показник на 5-7% нижче за минулорічний, що пояснюється погодними умовами.
"У деяких областях, на жаль, дійсно рекордна посуха і нижчі показники. Водночас у західних і центральних областях показники вищі за минулорічні. Тому поки що прогноз у межах 5-7% менший за показник попереднього року, що з урахуванням усіх викликів, які продовжує нести війна, є справді хорошим результатом", - наголосив він.
Висоцький підтвердив, що спека може негативно позначитися на зростанні культур, зокрема, кукурудзі та сої. Однак поки що ця тенденція не має масового характеру, що дає змогу сподіватися на гідні показники.
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