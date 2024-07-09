Україна у 2023/24 МР експортувала 57,5 млн тонн зернових та олійних - УЗА

Україна у 2023-2024 маркетинговому році, що завершився 30 червня 2024 року, експортувала 57,5 млн тонн зернових і олійних з урожаю в 82,8 млн тонн, одночасно перехідні запаси становлять близько 7 млн тонн, повідомила Українська зернова асоціація (УЗА).

"Минулого сезону найважливішим фактором для експорту українського зерна стало відкриття Українського гуманітарного коридору, що дав змогу експортувати морським шляхом із глибоководних портів Одещини. Другим за значенням фактором стало запровадження Україною разом із міжнародними партнерами робочого механізму страхування суден, які заходять в українські порти, що здешевило витрати експортерів і, відповідно, українських агровиробників на логістику експорту", - зазначили в асоціації.

За даними аналітиків УЗА з посиланням на інформацію Державної митної служби, у грошовому еквіваленті експорт зернових та олійних у 2023/2024 МР становив $10,76 млрд, а експорт з урахуванням продукції з них, зокрема соняшникової та інших олій, макухи та шроту, - $17,86 млрд.

Експорт пшениці склав 18,4 млн тонн на суму $3 млрд, при виробництві близько 22 млн тонн. У топ-3 країн-імпортерів української пшениці увійшли Іспанія, яка придбала 5,899 млн тонн, Єгипет - 1,721 млн тонн, Індонезія - 1,515 млн тонн.

Ячменю Україна поставила за кордон майже 2,5 млн тонн на $376 млн, при виробництві 5,8 млн тонн. Найактивнішими його покупцями стали Китай - 702 тис. тонн, Індонезія - 460 тис. тонн, Кіпр - 221 тис. тонн.

Кукурудзи в минулому сезоні Україна експортувала 29,3 млн тонн на суму $4,7 млрд, при виробництві минулого року - 29,6 млн тонн. Її основними покупцями стали Іспанія - 6,011 млн тонн, Китай - 4,832 млн тонн, Єгипет - 3,874 млн тонн.

Сої в інші країни реалізовано майже 3 млн тонн на суму $1,1 млрд, за врожаю 4,9 млн тонн. У топ-3 її покупців увійшли Єгипет - 956 тис. тонн, Туреччина - 674 тис. тонн, Німеччина - 235 тис. тонн.

Україна експортувала ріпаку 3,7 млн тонн на суму $1,4 млрд, при виробництві минулого року 4,5 млн тонн. Найактивніше його купували Німеччина - 1,226 млн тонн, Румунія - 609 тис. тонн, Нідерланди - 420 тис. тонн.