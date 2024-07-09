Методика визначення країни походження зерна буде готова до кінця серпня - Мінагрополітики

До кінця серпня аграрне міністерство Великої Британії має завершити роботу над методикою верифікації зерна походженням з України, яка дозволить визначати, чи не везуть росіяни на продаж під виглядом свого зерна крадене з українських територій.

Про це в коментарі Укрінформу розповів заступник міністра аграрної політики та продовольства Віталій Головня.

«Разом з міністерствами сільського господарства Великої Британії та Литви ми створили тристоронню групу, яка напрацьовує методологію визначення походження зерна на генетичному рівні. До кінця серпня британська сторона має надати готову систему верифікації і методи, по яких працівники відповідних лабораторії у Литві будуть перевіряти це зерно. У вересні планується провести навчання, сподіваємося, що до кінця року ми вже матимемо результат», - розповів Головня.

За його словами, у литовських портах будуть розгорнуті спеціальні лабораторії, які по відібраних з суден зразках збіжжя встановлюватимуть країну його походження.

«Чому у Литві? Тому що дуже багато зерна російського та білоруського походження відправляються саме з литовських портів. І цей аналіз дозволить нам фіксувати, чи не везуть під виглядом того зерна вкрадене українське, або чи не роблять з різного зерна мікс», - роз'яснив заступник міністра.

Британії вже передані зразки українського зерна для встановлення його «генетичного коду». Це частина тих зразків, які щороку кожен регіон передає в науково-дослідний Інститут експертизи сортів рослин для досліджень. За роки установа накопичила достатню «генетичну базу», яка тепер дозволить довести справжнє походження збіжжя, яке росіяни продають як своє.

«На такому міждержавному рівні це перша ініціатива, раніше такі аналізи компанії замовляли в одноосібному порядку, наприклад, для проведення судових експертиз. Для нас це важливо, перш за все тому, що ми зможемо підтверджувати походження нашого зерна на таких великих об'ємах і зрештою подавати позови щодо відшкодування збитків. Коли відпрацюємо методику у Литві, проситимемо і інші країни робити подібні аналізи», - додав заступник міністра.

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, російські громадяни зареєстрували на тимчасово окупованих територіях України близько 500 компаній. Зокрема, тільки з тимчасово захоплених територій Донецької області з нової партії цьогорічного врожаю зернових вже вивезено понад 80 тонн.