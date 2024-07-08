Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Розмінування угідь: Сапери з початку року повернули аграріям понад 156 тисяч гектарів землі

12:05 08.07.2024 |

Новини АПК

 

Із початку року українські сапери обстежили понад 171,7 тис. га сільськогосподарських земель, запланованих до першочергового обстеження та розмінування. Понад 156,6 тис. га - повернули аграріям в господарське використання.

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, зокрема на Херсонщині вже перевірили і повернули у використання аграріїв майже 60% сільгоспугідь, які запланували обстежити у цьому році.

"Завдяки цьому аграрії знову можуть виїжджати у поля, засівати угіддя, збирати урожай. А це робочі місця, такі потрібні зараз державі податки, це хліб, спечений із харківської пшениці, чи кавуни з херсонських полів", - сказала міністерка.

За даними обласних військових адміністрацій, планове обстеження сільгоспземель відбувалося у восьми регіонах країни. Найбільше земель сільгосппризначення обстежено з початку року в:

* Херсонській області - 146,3 тис. га (в червні - 17,76 тис. га);
* Харківській області - 11,3 тис. га (в червні - 4,55 тис. га);
* Миколаївській області - 8,3 тис. га (в червні - 1,67 тис. га). Джерело: https://biz.censor.net/n3498601

Як зазначила Свириденко, Україна значно посилила спроможності у сфері гуманітарного розмінування. Зокрема, ще минулого року в країні не було жодної машини для розмінування, на початок 2024-го отримали 30 машин, у червні їх вже 82.

Міністерка також уточнила, що з початку року кількість сертифікованих операторів протимінної діяльності зросла більш ніж в півтора раза: на сьогодні сертифіковано вже 43 оператори. Ще 52 перебувають в процесі сертифікації.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,7000
  0,1580
 0,39
EUR
 1
 44,0781
  0,2157
 0,49

Курс обміну валют на сьогодні, 10:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3667  0,01 0,03 40,9722  0,04 0,10
EUR 43,6667  0,08 0,18 44,4444  0,10 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6300  0,12 0,30 40,6500  0,12 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес