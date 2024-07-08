Розмінування угідь: Сапери з початку року повернули аграріям понад 156 тисяч гектарів землі

Із початку року українські сапери обстежили понад 171,7 тис. га сільськогосподарських земель, запланованих до першочергового обстеження та розмінування. Понад 156,6 тис. га - повернули аграріям в господарське використання.

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, зокрема на Херсонщині вже перевірили і повернули у використання аграріїв майже 60% сільгоспугідь, які запланували обстежити у цьому році.

"Завдяки цьому аграрії знову можуть виїжджати у поля, засівати угіддя, збирати урожай. А це робочі місця, такі потрібні зараз державі податки, це хліб, спечений із харківської пшениці, чи кавуни з херсонських полів", - сказала міністерка.

За даними обласних військових адміністрацій, планове обстеження сільгоспземель відбувалося у восьми регіонах країни. Найбільше земель сільгосппризначення обстежено з початку року в:

* Херсонській області - 146,3 тис. га (в червні - 17,76 тис. га);

* Харківській області - 11,3 тис. га (в червні - 4,55 тис. га);

* Миколаївській області - 8,3 тис. га (в червні - 1,67 тис. га). Джерело: https://biz.censor.net/n3498601

Як зазначила Свириденко, Україна значно посилила спроможності у сфері гуманітарного розмінування. Зокрема, ще минулого року в країні не було жодної машини для розмінування, на початок 2024-го отримали 30 машин, у червні їх вже 82.

Міністерка також уточнила, що з початку року кількість сертифікованих операторів протимінної діяльності зросла більш ніж в півтора раза: на сьогодні сертифіковано вже 43 оператори. Ще 52 перебувають в процесі сертифікації.