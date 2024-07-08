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Розмінування угідь: Сапери з початку року повернули аграріям понад 156 тисяч гектарів землі
12:05 08.07.2024 |
Із початку року українські сапери обстежили понад 171,7 тис. га сільськогосподарських земель, запланованих до першочергового обстеження та розмінування. Понад 156,6 тис. га - повернули аграріям в господарське використання.
Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.
За її словами, зокрема на Херсонщині вже перевірили і повернули у використання аграріїв майже 60% сільгоспугідь, які запланували обстежити у цьому році.
"Завдяки цьому аграрії знову можуть виїжджати у поля, засівати угіддя, збирати урожай. А це робочі місця, такі потрібні зараз державі податки, це хліб, спечений із харківської пшениці, чи кавуни з херсонських полів", - сказала міністерка.
За даними обласних військових адміністрацій, планове обстеження сільгоспземель відбувалося у восьми регіонах країни. Найбільше земель сільгосппризначення обстежено з початку року в:
* Херсонській області - 146,3 тис. га (в червні - 17,76 тис. га);
* Харківській області - 11,3 тис. га (в червні - 4,55 тис. га);
* Миколаївській області - 8,3 тис. га (в червні - 1,67 тис. га). Джерело: https://biz.censor.net/n3498601
Як зазначила Свириденко, Україна значно посилила спроможності у сфері гуманітарного розмінування. Зокрема, ще минулого року в країні не було жодної машини для розмінування, на початок 2024-го отримали 30 машин, у червні їх вже 82.
Міністерка також уточнила, що з початку року кількість сертифікованих операторів протимінної діяльності зросла більш ніж в півтора раза: на сьогодні сертифіковано вже 43 оператори. Ще 52 перебувають в процесі сертифікації.
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