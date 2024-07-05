Румунія має намір збільшити транзит українського зерна Дунайським коридором - глава МЗС

Румунія продовжуватиме свої зусилля зі збільшення обсягів українського зерна, що проходить транзитом Дунайським коридором, через збільшення транспортних потужностей і модернізацію інфраструктури, заявила міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску.

Як повідомила Одобеску на спільній пресконференції з молдовським та українським колегами за результатами тристоронньої зустрічі в Кишиневі в п'ятницю, сторони, серед іншого, обговорили зміцнення "коридорів солідарності, що є надзвичайно важливим зараз для підтримки стійкості України та життєво важливим у майбутньому в процесі відновлення".

"Я хотіла б з цієї нагоди зазначити суттєвий внесок Румунії в успішне функціонування коридорів солідарності. Румунія продовжить свої зусилля зі збільшення обсягів зерна, що проходить транзитом Дунайським коридором, шляхом збільшення транспортних потужностей і кращого використання, адаптації та модернізації інфраструктури, що підтримує цю діяльність", - заявила глава МЗС.

За її словами, на сьогодні близько 68% українського експорту зерна і сільськогосподарської продукції проходить через Румунію.

Одобеску зазначила, що сьогоднішня зустріч є "ще одним доказом нашої твердої підтримки України, її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності в умовах агресивної війни, яку веде РФ". Також вона наголосила, що Румунія рішуче підтримує процес європейської інтеграції Республіки Молдова та України.

"Республіка Молдова та Україна стають частиною європейського проєкту, єдиного варіанту, що може забезпечити своїм громадянам безпеку, мир і процвітання, на які вони прагнуть і заслуговують... І наша сильна, стійка та багатопланова підтримка як Республіки Молдова, так і України триватиме й надалі", - запевнила міністерка.

Крім того, вона зазначила, що перемога України необхідна не лише тому, що це правильно, і не лише для безпеки і стабільності Чорноморського регіону, а й для того, щоб не допустити початку нової агресії РФ у майбутньому.

