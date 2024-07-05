Україна у 2024/25 МР експортує зерно у 2,6 раза активніше, ніж роком раніше

Україна від початку 2024/25 маркетингового року (МР, липень 2024 року - червень 2025-го) експортувала 718 тис. тонн зернових і зернобобових культур, що в 2,6 раза активніше, ніж роком раніше, коли експорт становив 276 тис. тонн, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики і продовольства.

Згідно з повідомленням, станом на 5 липня Україна експортувала 245 тис. тонн пшениці, роком раніше цей показник становив 65 тис. тонн, 3 тис. тонн ячменю (20 тис. тонн) і 468 тис. тонн кукурудзи (191 тис. тонн).

Водночас сумарний експорт українського борошна з початку сезону оцінюють у 1,1 тис. тонн (у 2023/24 МР - 1,5 тис. тонн), зокрема пшеничного - 1 тис. тонн (1,5 тис. тонн).