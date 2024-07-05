В Мінагрополітики поліпшили прогноз урожаю на 5%

Міністерство аграрної політики переглянуло прогноз урожаю у 2024 році, збільшивши його із 74 до 77 млн тонн. Про це повідомив виконувач обов'язків міністра Тарас Висоцький.

"Порівняно з першим весняним прогнозом ми зробили перегляд у бік збільшення. На сьогодні наш прогноз становить 77 млн тонн, з них 56 млн тонн зернових і 21 млн тонн олійних культур. Тобто це приблизно плюс 5%", - сказав Висоцький в ефірі телемарафону.

Це поки що на 5-7% менше, ніж показник минулого року (82,8 млн тонн), зауважив урядовець. Але для пізніх культур, таких як кукурудза, соняшник чи соя, ще триває активна фаза вегетаційного розвитку, і погодний фактор у липні-серпні може суттєво вплинути на кінцеві показники.

"Для ранніх культур, таких як пшениця, ячмінь і ріпак, прогнози досить оптимістичні, завдяки чому ми могли переглянути в сторону збільшення поточний прогноз виробництва зернових та олійних культур із 74 до 77 млн тонн", - заявив Висоцький.

За його словами, збір врожаю цього року розпочався приблизно на два тижні раніше, ніж зазвичай.

Класично основний збір розпочинається з південних регіонів і вже перейшов в центральні та східні, а озимий ячмінь почали збирати практично в усіх областях.

Щодо основних культур, то пшениці та ячменю зібрано вже по 1,5 млн тонн. Також активно збирають горох і ріпак.

Агрометеорологічні умови протягом третьої декади червня були сприятливими, як для закінчення вегетації ранніх зернових, так і для формування урожаю пізніх культур. Дощі, які пройшли впродовж червня на більшій частині території країни, значно покращили вологозабезпечення ґрунту.

Раніше Українська зернова асоціація погіршила прогноз урожаю на 2024 рік через засушливий травень.

У березні УЗА прогнозувала, що урожай зернових та олійних культур становитиме 76,1 млн тонн (у 2023-му - 82,8 млн тонн). Після перегляду прогноз погіршили до 74,6 млн тонн.