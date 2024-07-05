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АНАЛІТИКА

В Україні намолотили вже понад 3 мільйони тонн зерна

13:48 05.07.2024 |

Новини АПК

 

В Україні станом на 4 липня зернові та зернобобові культури зібрано із загальної площі 967,2 тис. га, з яких намолочено 3,36 млн тонн зерна при середній урожайності 34,8 ц/га.

Про це свідчать оперативні дані Міністерства аграрної політики та продовольства, передає Укрінформ.

Зазначається, на сьогодні найбільше обмолочено пшениці, якої зібрано 1,63 млн т з 482,2 тис. га при врожайності 33,8 ц/га.

Ячмінь зібраний з площі 402,7 тис. га, намолочено 1,56 млн т при врожайності 38,9 ц/га.

Крім того, з 82 тис. га зібрано 166,4 тис. т гороху (врожайність - 200,3 ц/га) та з 0,3 тис. га - 0,4 тис. т інших зернових та зернобобових культур.

За даними Мінагрополітики, збиральна кампанія зернових проходить у 21 області. Лідирує Миколаївська область, де обмолочено 314,2 тис. га, за врожайністю - Івано-Франківська область з показником 67,5 ц/га.

рім того, 13 областей збирають ріпак, який загалом обмолочено на 186,9 тис. га, зібрано 285,9 тис. т при врожайності 15,3 ц/га.

Як повідомлялося, в Україні аграрії збирають врожай із 80% сільськогосподарських земель, оскільки близько 18-20% угідь перебувають у тимчасовій окупації.
 

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