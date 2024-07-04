В Україні стартували біржові торги агропродукцією

На Українській універсальній біржі уже стартувала акредитація на біржові торги зерном пшениці, кукурудзи, сої та ріпаку.

Як передає , про це повідомляє AgroNews.

Перші агровиробники та трейдери заповнили анкети та отримують статус члена біржі, який надає право на участь у торгах. І це процедура, яку необхідно пройти лише один раз, а далі отримувати лише преференції та сервіси від УУБ під час купівлі чи продажу зерна.

«Детально вивчивши аграрну сферу загалом, зараз наша команда може запропонувати багато цікавих і зручних рішень, що покликані покращити як роботу окремих аграрних підприємств, так і ситуацію в галузі в цілому. Накопичивши знання і досвід ми спочатку реалізували його у вигляді чат-бота, а тепер представляємо ринку новий проєкт - біржові торги аграрною продукцією. Це інструменти, що забезпечують гру за правилами, єдиними і зрозумілими для всіх. Якщо коротко, то торгівля на біржі - це комфортно та вигідно, це гарантії виконання контрактів і впевненість у майбутньому», - розповів керівник біржі Сергій Гладкий.

Основною перевагою організованої торгівлі на УУБ є надійність, яку забезпечує біржа. Покупці та продавці після акредитації отримують доступ до торгової системи та вільно розміщають свої заявки на продаж чи купівлю зерна. Пошук контрагентів, партнерів та строк виконання - це все бере на себе біржа. Її співробітники перевіряють усіх учасників організованого агроринку, а також стежать за тим, щоб договір був виконаний 100-відсотково.

Наприклад, якщо ви продаєте зерно, то кошти за нього надходять на біржовий рахунок і лише після цього ви поставляєте товар покупцеві. Адже кошти уже сплачені і ви їх отримаєте гарантовано.

Аналогічна ситуація та у покупців агропродукції. Вони сплачують за товар на біржовий рахунок. І в разі, якщо продавець не поставить в терміни зерно належної якості, біржа гарантовано поверне усі кошти ще й додатково стягне штраф із порушника на користь потерпілої сторони.

Як повідомлялося, Українська універсальна біржа провадить свою діяльність за напрямками публічних закупівель (Prozorro, майданчик tender.uub.com.ua) та продажів державного та комунального майна (Прозорро.Продажі, майданчик sale.uub.com.ua). На майданчику біржі учасники аукціонів можуть придбати права вимоги за кредитними договорами, право на оренду вантажних вагонів, житлову та нежитлову нерухомість, металобрухт, автотранспорт та інші основні засоби.

Також основними напрямками діяльності біржі є реалізація майна підприємств-банкрутів, форвардних контрактів на придбання нерухомого майна, земельних ділянок та необробленої деревини.