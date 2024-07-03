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Україна та Сінгапур розширюють торгівлю харчовими продуктами
11:51 03.07.2024 |
Держпродспоживслужба та Агентство харчових продуктів Республіки Сінгапур підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері безпечності харчових продуктів.
Як передає Укрінформ, про це повідомили у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Документ передбачає зміцнення всебічного розвитку двостороннього співробітництва між компетентними органами України та Республіки Сінгапур з метою сприяння взаємній торгівлі харчовими продуктами під час імпорту, експорту та реекспорту.
«Держпродспоживслужба продовжує працювати в напрямку розширення збуту української продукції на міжнародній арені. І укладений меморандум між компетентними органами України та Сінгапуру є одним із кроків, аби ще більше різноманітних категорій українського продовольства з'явилося на азійських ринках. Наразі до Сінгапуру відкрито 5 ринків, і на цьому не зупиняємось», - прокоментував голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.
Як повідомлялось, у лютому 2024 року Україна та Китай офіційно завершили процедуру відкриття ринку меду, яка розпочалася ще у 2019 році.
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