Україна та Сінгапур розширюють торгівлю харчовими продуктами

Держпродспоживслужба та Агентство харчових продуктів Республіки Сінгапур підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері безпечності харчових продуктів.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Документ передбачає зміцнення всебічного розвитку двостороннього співробітництва між компетентними органами України та Республіки Сінгапур з метою сприяння взаємній торгівлі харчовими продуктами під час імпорту, експорту та реекспорту.

«Держпродспоживслужба продовжує працювати в напрямку розширення збуту української продукції на міжнародній арені. І укладений меморандум між компетентними органами України та Сінгапуру є одним із кроків, аби ще більше різноманітних категорій українського продовольства з'явилося на азійських ринках. Наразі до Сінгапуру відкрито 5 ринків, і на цьому не зупиняємось», - прокоментував голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.

Як повідомлялось, у лютому 2024 року Україна та Китай офіційно завершили процедуру відкриття ринку меду, яка розпочалася ще у 2019 році.