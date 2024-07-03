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«Падіння, яке тішить». Експорт соняшнику з України впав на 86%
13:47 02.07.2024 |
Україна у 2023-2024 маркетинговому році (закінчився 30 червня) експортувала лише 324 000 тонн соняшнику - на 86% менше, ніж роком раніше. Про це повідомив заступник міністра економіки Тарас Качка.
"Карколомне падіння експорту, яке тішить. [...] Ми вертаємося до ситуації, коли соняшник переробляється в Україні", - прокоментував він дані статистики.
Загалом протягом року Україна експортувала 69,86 млн тонн аграрної продукції.
Основні експортні культури кукурудза і пшениця продемонстрували невелике зростання.
|Культура
|Експорт (млн тонн)
|Динаміка
|Пшениця
|18,43
|+9%
|Кукурудза
|29,41
|+0,2%
|Ячмінь
|2,48
|-8,5%
|Соя
|2,98
|-8,2%
|Ріпак
|3,7
|+8,7%
|Олія
|6,54
|+22,8%
|Соєвий шрот
|0,66
|+12,5%
|Соняшниковий шрот
|5,15
|+29,1%
|Соняшник
|0,32
|-86,3%
За матеріалами:
ЛIГАБiзнесIнформ
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