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АНАЛІТИКА

«Падіння, яке тішить». Експорт соняшнику з України впав на 86%

13:47 02.07.2024 |

Новини АПК

 

Україна у 2023-2024 маркетинговому році (закінчився 30 червня) експортувала лише 324 000 тонн соняшнику - на 86% менше, ніж роком раніше. Про це повідомив заступник міністра економіки Тарас Качка.

"Карколомне падіння експорту, яке тішить. [...] Ми вертаємося до ситуації, коли соняшник переробляється в Україні", - прокоментував він дані статистики.

Загалом протягом року Україна експортувала 69,86 млн тонн аграрної продукції.

Основні експортні культури кукурудза і пшениця продемонстрували невелике зростання.


КультураЕкспорт (млн тонн)Динаміка
Пшениця18,43+9%
Кукурудза29,41+0,2%
Ячмінь2,48-8,5%
Соя2,98-8,2%
Ріпак3,7+8,7%
Олія6,54+22,8%
Соєвий шрот0,66+12,5%
Соняшниковий шрот5,15+29,1%
Соняшник0,32-86,3%
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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