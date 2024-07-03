«Падіння, яке тішить». Експорт соняшнику з України впав на 86%

Україна у 2023-2024 маркетинговому році (закінчився 30 червня) експортувала лише 324 000 тонн соняшнику - на 86% менше, ніж роком раніше. Про це повідомив заступник міністра економіки Тарас Качка.

"Карколомне падіння експорту, яке тішить. [...] Ми вертаємося до ситуації, коли соняшник переробляється в Україні", - прокоментував він дані статистики.

Загалом протягом року Україна експортувала 69,86 млн тонн аграрної продукції.

Основні експортні культури кукурудза і пшениця продемонстрували невелике зростання.