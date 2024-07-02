ЄС відновив мита на яйця і цукор з України через перевищення обсягів імпорту

ЄС з 2 липня задіяв механізм захисних мит щодо нових найменувань українських товарів - яєць та цукру.

Про це повідомив Генеральний директорат сільського господарства та сільського розвитку Єврокомісії, повідомляє "Європейська правда".

Попри твердження українського уряду, що ЄС не має таких планів найближчим часом, з 2 липня Євросоюз відновив тарифні квоти на імпорт яєць та цукру з України.

ЄС навесні створив механізм запобіжників для обмеження вільної торгівлі з Україною. У червні цей механізм був задіяний уперше і поширився лише на одне найменування імпорту - український овес, а тепер під його дію потрапили ще два найменування.

Новий механізм запобіжників передбачає, що так зване "екстрене гальмо" для семи сільськогосподарських товарів автоматично спрацьовує, якщо обсяги імпорту досягнули середньорічного обсягу імпорту, зафіксованого в період з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2023 року.

Для яєць та цукру цей середній показник становить 23 188,96 тонни та 262 652,68 тонни відповідно.

Оскільки імпорт яєць та цукру з України з початку 2024 року вже перевищує обсяги, встановлені тарифною квотою, додатковий імпорт продовжуватиметься за митами режиму найбільшого сприяння.