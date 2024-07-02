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Програму компенсації за сільгосптехніку розширили до понад 8700 найменувань
23:24 01.07.2024 |
Перелік української сільськогосподарської техніки й обладнання, вартість яких частково компенсується до 25%, у межах державної програми підтримки сільгоспвиробників, розширили до 8 705 одиниць.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.
Усього в списку - 101 український виробник.
"У попередні періоди програма компенсацій вартості вітчизняної с/г техніки допомогла збільшити частку української техніки на ринку. Ми сподіваємось на такий самий ефект і цього року, адже це робочі місця для тисяч людей, а також податки у бюджети різних рівнів, завдяки яким ми маємо ресурс, щоб забезпечувати наш сектор безпеки й оборони", - наголосила перша віцепрем'єр-міністерка України - міністерка економіки Юлія Свириденко.
Щоб отримати 25% компенсації вартості придбаної техніки чи обладнання, агровиробник має обрати постачальника з переліку на сайті Мінекономіки, придбати необхідну техніку й подати до уповноваженого банку заявку та підтвердні документи.
На сьогодні в програмі бере участь 31 банк.
У держбюджеті на 2024 рік на реалізацію програми закладено 1 млрд грн. За підрахунками міністерства, цього вистачить, щоб задовольнити заявки на вітчизняну техніку близько 4000 агровиробників.
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