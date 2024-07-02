Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Програму компенсації за сільгосптехніку розширили до понад 8700 найменувань

23:24 01.07.2024 |

Новини АПК

 

Перелік української сільськогосподарської техніки й обладнання, вартість яких частково компенсується до 25%, у межах державної програми підтримки сільгоспвиробників, розширили до 8 705 одиниць.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

Усього в списку - 101 український виробник.

"У попередні періоди програма компенсацій вартості вітчизняної с/г техніки допомогла збільшити частку української техніки на ринку. Ми сподіваємось на такий самий ефект і цього року, адже це робочі місця для тисяч людей, а також податки у бюджети різних рівнів, завдяки яким ми маємо ресурс, щоб забезпечувати наш сектор безпеки й оборони", - наголосила перша віцепрем'єр-міністерка України - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Щоб отримати 25% компенсації вартості придбаної техніки чи обладнання, агровиробник має обрати постачальника з переліку на сайті Мінекономіки, придбати необхідну техніку й подати до уповноваженого банку заявку та підтвердні документи.

На сьогодні в програмі бере участь 31 банк.

У держбюджеті на 2024 рік на реалізацію програми закладено 1 млрд грн. За підрахунками міністерства, цього вистачить, щоб задовольнити заявки на вітчизняну техніку близько 4000 агровиробників.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,6413
  0,1871
 0,46
EUR
 1
 43,6853
  0,4195
 0,97

Курс обміну валют на сьогодні, 09:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3512  0,07 0,17 40,9300  0,05 0,12
EUR 43,3953  0,06 0,14 44,1135  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6600  0,18 0,46 40,6800  0,18 0,44
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес