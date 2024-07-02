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АНАЛІТИКА

Морські перевезення агропродукції костерами з дунайських торгів стрімко подешевшали - УДП

14:02 01.07.2024 |

Новини АПК

 

Ставки фрахту на морські перевезення агропродукції "костерами" (Coaster vessels) із дунайських портів (партії 3-6 тис. тонн) за підсумками червня встановили сумний антирекорд - знизилися до $20 за тонну, що майже вдвічі менше, ніж на початку 2024 року, повідомила пресслужба Українського Дунайського пароплавства (УДП) у телеграмі.

Пропозиції з Ізмаїла до Єгипту та Греції перетнули позначку в $20 за тонну. Це майже вдвічі менше, ніж на початку року, навели приклад в УДП.

Відомство навело як пояснення ситуації, що склалася, думку президента Української зернової асоціації (УЗА) Миколи Горбача. Він вважає, що причина - в поверненні традиційної для України експортної моделі: великі партії, великі морські судна, великі порти.

Заступник генерального директора УДП Владислав Бєлах зазначив, що нині відбувається те саме, з чим УДП уже стикалося на ринку річкових перевезень.

"Ідеальний шторм. Велика кількість флоту і стрімке зменшення обсягу вантажу. Дехто з судновласників в умовах кризи обирає самогубчу тактику, демпінгує, працює в мінус, штовхаючи ринок дедалі нижче. З часом, я переконаний, ситуація стабілізується, багато хто залишить ринок, як це відбулось у річкових перевезеннях. У підсумку виграє той, хто зберіг, а не безглуздо витратив ресурс флоту заради заробітку, який не покриває витрати на ремонти та відновлення судна. Наша політика в цьому плані зважена, ми думаємо про перспективу, про збереження активів, які належать державі", - пояснив він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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