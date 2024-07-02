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АНАЛІТИКА

Ціни на каву зросли за пів року на 40% - Bloomberg

13:41 01.07.2024 |

Новини АПК

 

Цьогорічне скорочення пропозиції кави призвело до зростання цін на ринку: сорт робуста, зокрема, подорожчав приблизно на 40% за перші шість місяців 2024 року.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.

Посуха у В'єтнамі, що є найбільшим експортером робусти, зашкодила врожаю і може призвести до дефіциту кави четвертий рік поспіль.

Найбільший світовий виробник кави - Бразилія - також збирає менший, ніж очікувалося, врожай сорту арабіки.

За словами Альберта Скалли, старшого віцепрезидента з торгівлі StoneX, за прогнозами уряду США, виробництво перевищить попит на 5,6 млн мішків, але глобальний баланс стане більш напруженим, що може призвести до подальшого зростання цін.

Як повідомляв Укрінформ, ціни на какао, після деякого падіння, знову почали зростати на тлі відновлення занепокоєння щодо дефіциту пропозиції, який підштовхнув ціни до історичних максимумів у квітні.
 

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