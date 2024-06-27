В Україні почали підвищуватися ціни на свинину - галузева асоціація

В Україні наприкінці червня почали зростати ціни на ринку живця свиней після раптового піку в середині місяця і на гурті досягли в середньому 55,1 грн/кг, повідомили в галузевій асоціації "Свинарі України".

"Цінові переговори операторів ринку живця свиней забійних кондицій завершилися розворотом цінового тренду. Після раптового падіння в середині місяця котирування частково надолужили втрачені в червні позиції: більшість товарних партій цього тижня закуповували по 55-56+ грн/кг, хоча подекуди озвучували як вищі, так і нижчі цінові пропозиції. Середньозважена ринкова позначка цього тижня становила 55,1 грн/кг", - зазначили аналітики.

За їхньою інформацією, відгуки операторів про рівень ринкової активності суттєво різняться. Так, якщо частина заготівельників повідомляє про епізодичні відмови від замовлених партій, то інші констатують, що не повною мірою змогли задовольнити попит і отримують додаткові замовлення. Решта свідчать про відносну сталість продажу в останні тижні.

Неоднорідність спостережень породжена також помітною розбіжністю цін на охолоджені свинячі напівтуші через широкий, за словами переробників, діапазон вартості заготівлі та перехідних залишків з минулого тижня.

"Переробники готуються до подальшого зміцнення цін на живець. Утім, на їхню думку, від того, як сильно підніметься ціна наступного тижня, залежатиме тривалість позитивної цінової динаміки: частина сподівається на помірний підйом, який з більшою ймовірністю буде не точковою зміною, а послідовним продовженням тенденції відновлення котирувань", - резюмували в галузевій асоціації.