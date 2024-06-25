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"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
За місяць аграріям нарахували компенсації на 18 мільйонів за придбану українську техніку
16:36 25.06.2024 |
У червні аграріям нарахували за травень компенсації за придбану українську сільськогосподарську техніку на 18,6 млн грн.
Про це повідомила перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.
"Аграрії активно користуються державною підтримкою, яка повертає 25% вартості за придбану сільгосптехніку від українських виробників. Вже у травні на компенсацію подалося 93 агропідприємства та фермерських господарств.
Ми сподіваємось, що завдяки відновленню цієї бюджетної програми, аграрії зможуть оновити свій парк техніки, а українське машинобудування отримає поштовх для розвитку, через стимулювання попиту на продукцію українських виробників", - відзначила Юлія Свириденко.
Найбільше заявок на компенсацію за придбану с/г техніку та обладнання за звітний період подали у Черкаській - 13 (за 15 од.), Полтавській - 21 (за 34 од.), Тернопільській - 7 (за 7 од.), Дніпропетровській - 6 (за 6 од.), Житомирській - 5 (за 8 од.), Кіровоградській - 5 (за 8 од.), Сумській областях - 5 (за 7 од.).
Загалом за два місяці дії програми сільгосппідприємства придбали 130 одиниць техніки та обладнання українського виробництва на суму 90,4 млн грн.
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