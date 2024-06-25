Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна продовжує нарощувати експорт молочних продуктів - аналітики

17:25 24.06.2024 |

Новини АПК

 

Україна, незважаючи на невисокі ціни на світовому ринку, у травні наростила експорт більшості молокопродуктів, як порівняно з квітнем поточного року, так і порівняно з травнем 2023 року, повідомило інформаційно-аналітичне галузеве агентство "Інфагро".

На думку експертів, причина цього - суттєве зростання обсягів переробки на тлі значно слабшого, ніж торік, зростання внутрішнього продажу. Серед основних товарних позицій Україна найменше експортує вершкове масло та сирні продукти. Порівняно з травнем минулого року помітно зріс експорт спредів, казеїну та сухої сироватки.

Водночас обсяги імпорту молочної продукції (масла вершкового, сиру сичужного, сиру плавленого) у травні скоротилися. Всупереч очікуванням, перестав збільшуватися імпорт сиру. Це пов'язано з трендом до зростання цін на молоко і молокопродукти в Європі і, зокрема, в Польщі, основному постачальнику цього продукту в Україну, пояснили аналітики.

"У червні експорт молочних продуктів ще більше зросте, а імпорт, очевидно, знизиться", - прогнозують в "Інфагро".

Як повідомлялося, Україна в січні-березні 2024 року наростила експорт молочних продуктів більш ніж на 40%. Водночас імпортні поставки скоротилися, проте аналітики закликають вітчизняних виробників проводити розумну цінову політику, щоб не втратити завойовані позиції на внутрішньому ринку.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,5505
  0,1027
 0,25
EUR
 1
 43,5188
  0,2841
 0,66

Курс обміну валют на вчора, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2642  0,03 0,06 40,8581  0,04 0,09
EUR 43,2635  0,07 0,17 44,0050  0,12 0,26

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4750  0,02 0,05 40,4900  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес