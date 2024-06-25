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Україна продовжує нарощувати експорт молочних продуктів - аналітики
17:25 24.06.2024 |
Україна, незважаючи на невисокі ціни на світовому ринку, у травні наростила експорт більшості молокопродуктів, як порівняно з квітнем поточного року, так і порівняно з травнем 2023 року, повідомило інформаційно-аналітичне галузеве агентство "Інфагро".
На думку експертів, причина цього - суттєве зростання обсягів переробки на тлі значно слабшого, ніж торік, зростання внутрішнього продажу. Серед основних товарних позицій Україна найменше експортує вершкове масло та сирні продукти. Порівняно з травнем минулого року помітно зріс експорт спредів, казеїну та сухої сироватки.
Водночас обсяги імпорту молочної продукції (масла вершкового, сиру сичужного, сиру плавленого) у травні скоротилися. Всупереч очікуванням, перестав збільшуватися імпорт сиру. Це пов'язано з трендом до зростання цін на молоко і молокопродукти в Європі і, зокрема, в Польщі, основному постачальнику цього продукту в Україну, пояснили аналітики.
"У червні експорт молочних продуктів ще більше зросте, а імпорт, очевидно, знизиться", - прогнозують в "Інфагро".
Як повідомлялося, Україна в січні-березні 2024 року наростила експорт молочних продуктів більш ніж на 40%. Водночас імпортні поставки скоротилися, проте аналітики закликають вітчизняних виробників проводити розумну цінову політику, щоб не втратити завойовані позиції на внутрішньому ринку.
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