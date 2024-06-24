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Добрива на осінню сівбу від USAID АГРО отримають 9,5 тисячі фермерів
11:45 24.06.2024 |
Аграрії з 16 областей отримають мінеральні добрива для осінньої сівби через програму USAID АГРО; загалом буде передано 9,5 тис. т нітроамофоски.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
"Уряд США у межах ініціативи AGRI-Україна надасть мінеральні добрива на осінню посівну-2024 для 9 500 українських агровиробників", - ідеться в повідомленні.
Отримати допомогу можуть агровиробники, які вирощують зернові чи олійні культури і мають в обробітку від 5 до 500 га у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій областях.
Це мають бути зареєстровані юридичні особи або фізичні особи-підприємці, зокрема, сімейні фермерські господарства.
Зазначається, що перевагу нададуть господарствам, якими керують жінки (відповідно до даних з ДАР), а також тим агровиробникам, які раніше не отримували добрив від USAID АГРО.
Прийом заявок триватиме по 4 липня або до вичерпання обсягів допомоги. Кожен погоджений учасник отримає 1 т нітроамофоски.
Реєстрація на отримання допомоги відбудеться через Державний аграрний реєстр (ДАР).
Загалом через Програму USAID АГРО українським агровиробникам передадуть 9,5 тис. т добрив.
"Програма видачі добрив є частиною ширшої діяльності Програми USAID АГРО у межах Ініціативи AGRI-Україна. На початку червня 2024 року, Програма USAID АГРО оголосила про програму підтримки мінеральним добривом карбамід для понад 3 300 мікро- та малих агровиробників з прифронтових та деокупованих регіонів", - нагадали в Мінагрополітики.
Як повідомлялось, упродовж 2023 - початку 2024 років Програма USAID АГРО надала через Ініціативу AGRI-Україна добрива понад 14 тис. українських агровиробників. Ця допомога забезпечила ресурс для польових робіт на площі понад 460 тис. га.
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