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В Україні розпочалося збирання врожаю-2024 - Мінагрополітики
10:57 21.06.2024 |
Аграрії шести областей України розпочали збирання ранніх зернових і зернобобових культур і намолотили 48,3 тис. тонн зерна нового врожаю, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства в п'ятницю.
За її даними, у Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях намолочено 1,1 тис. тонн пшениці за врожайності 22,0 ц/га, 39,9 тис. тонн ячменю за врожайності 29,8 ц/га і 7,3 тис. тонн гороху за врожайності 22,0 ц/га.
Уточнюється, що лідирують за врожайністю аграрії Вінницької області з показником 30,5 ц/га, за обмолотом Одеської області - 11,8 тис. га.
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