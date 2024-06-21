В Україні розпочалося збирання врожаю-2024 - Мінагрополітики

Аграрії шести областей України розпочали збирання ранніх зернових і зернобобових культур і намолотили 48,3 тис. тонн зерна нового врожаю, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства в п'ятницю.

За її даними, у Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях намолочено 1,1 тис. тонн пшениці за врожайності 22,0 ц/га, 39,9 тис. тонн ячменю за врожайності 29,8 ц/га і 7,3 тис. тонн гороху за врожайності 22,0 ц/га.

Уточнюється, що лідирують за врожайністю аграрії Вінницької області з показником 30,5 ц/га, за обмолотом Одеської області - 11,8 тис. га.