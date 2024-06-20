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АНАЛІТИКА

Україна встановить мінімальні ціни для експорту зерна. Механізм має запрацювати в серпні

16:56 20.06.2024 |

Новини АПК

 

Механізм мінімальних цін на зерно, який запровадила Верховна Рада для боротьби із чорним експортом, почне працювати на практиці не раніше серпня. Такий прогноз на зустрічі з учасниками ринками оприлюднив представник Міністерства аграрної політики та продовольства Михайло Соколов.

"Я не очікую, що це станеться раніше серпня", - цитує Соколова агентство Reuters.

Новий механізм передбачає заборону на експорт за договорами на постачання пшениці, кукурудзи, соняшникової олії, сої, ріпаку та деяких інших сільськогосподарських товарів, у яких контрактні ціни нижчі мінімально допустимих.

За словами Соколова, мінімальні ціни будуть розраховувати від офіційних митних даних за попередній місяць.

"Ми беремо 5% від усіх контрактів, які були укладені за найнижчими цінами, і з них рахуємо середню ціну. І отриманий результат ще додатково дисконтується на 10%. Таким чином, ця мінімальна розрахована ціна буде нижчою за середньозважену ціну", - цитує Соколова ASAP Agri.

Соколов запевнив, що кількість угод, укладених за цінами, нижчими за розраховану мінімальну ціну, дуже невелика.

"Такі угоди - це або дійсно окремий випадок, або саме якесь зловживання", - сказав він.

Українські аграрії виступають категорично проти запропонованого механізму.

"Запровадження мінімальних експортних цін поставить під ризик половину українського експорту", - йдеться у заяві Української зернової асоціації.

Вона вважає, що новий механізм фактично знищить систему форвардних контрактів і позбавить аграрні підприємства банківських кредитів, які забезпечені цими контрактами.

"Запровадження мінімальних цін на експорт сільськогосподарської продукції вкрай негативно вплине на обсяги експорту з України та на фінансове становище товаровиробника. В умовах війни, коли велика частина економіки не працює, це фактично знищить залишки економіки, яка ще приносить доходи та валютну виручку, за допомогою яких Україна може фінансувати свою армію", - йдеться в заяві організації.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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