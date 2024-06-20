Фінансові новини
- |
- 20.06.24
- |
- 17:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна встановить мінімальні ціни для експорту зерна. Механізм має запрацювати в серпні
16:56 20.06.2024 |
Механізм мінімальних цін на зерно, який запровадила Верховна Рада для боротьби із чорним експортом, почне працювати на практиці не раніше серпня. Такий прогноз на зустрічі з учасниками ринками оприлюднив представник Міністерства аграрної політики та продовольства Михайло Соколов.
"Я не очікую, що це станеться раніше серпня", - цитує Соколова агентство Reuters.
Новий механізм передбачає заборону на експорт за договорами на постачання пшениці, кукурудзи, соняшникової олії, сої, ріпаку та деяких інших сільськогосподарських товарів, у яких контрактні ціни нижчі мінімально допустимих.
За словами Соколова, мінімальні ціни будуть розраховувати від офіційних митних даних за попередній місяць.
"Ми беремо 5% від усіх контрактів, які були укладені за найнижчими цінами, і з них рахуємо середню ціну. І отриманий результат ще додатково дисконтується на 10%. Таким чином, ця мінімальна розрахована ціна буде нижчою за середньозважену ціну", - цитує Соколова ASAP Agri.
Соколов запевнив, що кількість угод, укладених за цінами, нижчими за розраховану мінімальну ціну, дуже невелика.
"Такі угоди - це або дійсно окремий випадок, або саме якесь зловживання", - сказав він.
Українські аграрії виступають категорично проти запропонованого механізму.
"Запровадження мінімальних експортних цін поставить під ризик половину українського експорту", - йдеться у заяві Української зернової асоціації.
Вона вважає, що новий механізм фактично знищить систему форвардних контрактів і позбавить аграрні підприємства банківських кредитів, які забезпечені цими контрактами.
"Запровадження мінімальних цін на експорт сільськогосподарської продукції вкрай негативно вплине на обсяги експорту з України та на фінансове становище товаровиробника. В умовах війни, коли велика частина економіки не працює, це фактично знищить залишки економіки, яка ще приносить доходи та валютну виручку, за допомогою яких Україна може фінансувати свою армію", - йдеться в заяві організації.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Румунія вирішила передати Україні свою систему Patriot
|Рютте стане новим генсеком НАТО, президент Румунії зняв кандидатуру
|Рада ухвалила закон про перезавантаження Бюро економічної безпеки
|В ЄС погодили новий пакет санкцій проти Росії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати фарбувальну камеру для автомобільного сервісу
У РУБРИЦІ
|Антимонопольний комітет надав дозвіл на передачу Укрнафті заправок Татнєфті
|Україна встановить мінімальні ціни для експорту зерна. Механізм має запрацювати в серпні
|Уряд розраховує у червні отримати $2,2 мільярда від МВФ - Шмигаль
|Частина українців можуть не отримати субсидії, - Мінсоцполітики
|Євросоюз продовжив транспортний безвіз для України ще на рік. Але з оновленнями
|Компанії Укроборонпрому уклали п'ять угод з міжнародними структурами
Бізнес
|США хочуть, щоб Японія і Нідерланди стримали розвиток Китаю в галузі чипів, - Bloomberg
|Міністерство юстиції США звинувачує Adobe у несправедливих та оманливих методах підписки
|Bloomberg: Ілон Маск відклав плани щодо запуску платежів у X
|Jeep представив повнопривідний Avenger 4xe
|Шолом Collins Aerospace HMDS Gen 3 за $400 000 робить винищувач F-35 «прозорим» для пілота
|YouTube Music доступний на годинниках Garmin
|YouTube може зробити наступний крок, який зробить блокування реклами практично неможливим