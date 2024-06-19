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Міноборони змінило вимоги до продуктів для військових
12:49 19.06.2024 |
Міністерство оборони затвердило зміни до описів продуктів харчування для Збройних сил.
Про це повідомляє пресслужба Державного оператора тилу.
Згідно з повідомленням, уже з липня ДОТ забезпечуватиме військових за оновленим каталогом.
У пресслужбі також додали, що головна мета оновлення вимог до продуктів - покращення якості та умов зберігання. Частина з них також спрямована на синхронізацію з ринковими пропозиціями.
"Щ в травні змінилося наповнення каталогу для ЗСУ. Тоді в ньому з'явилося 30 нових позицій у відповідь на запит військових і ринку.
Частину продуктів перейменували, ще частину видалили, зокрема, через відсутність попиту та нераціональні витрати. А днями Міноборони затвердило низку оновлених описів до продуктів із цього каталогу.
Ці вимоги будуть доведені до нових постачальників, які забезпечуватимуть військових харчуванням до кінця року", - зазначила Вікторія Виноградова, директорка з управління закупівлями ДОТ.
Серед ключових змін до окремих категорій продуктів такі:
* молоко не повинно містити рослинних жирів. Раніше таку вимогу вже запровадили до різних видів сирів, сметани та масла;
* м'ясо й риба мають бути в якісному пакуванні, зокрема, це стосується вакуумізації та правильного середовища природних газів;
* сосиски та сардельки відтепер мають вимоги щодо розміру, а також сировини для їх виготовлення;
* м'ясорослинні консерви: гречана, перлова, рисова каші з яловичиною не повинні містити сторонніх домішок;
* овочі та фрукти: стандартизовано розмір і форму, а також визначено допустимий відсоток плодів із відхиленням від норми. Ці вимоги вже були до окремих плодів раніше, зараз список розширений;
* ягоди: визначено необхідну температуру зберігання та допустимий відсоток плодів із відхиленням від норми;
* макаронні вироби: деякі види відтепер мають бути виключно з твердих сортів пшениці. Також для покращення якості визначено масову частку лому й крихти;
* пластівці повинні відповідати додатковим фізико-хімічним показникам, зокрема, щодо відсотка доброякісного ядра. Також з'явився поділ на глазуровані й неглазуровані пластівці для детальнішого опису продуктів;
* кетчуп і томатна паста відтепер мають визначений відсоток жиру, крохмалю та хлоридів.
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