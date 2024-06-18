Зеленський підписав два закони для боротьби з експортом «чорного зерна»

Президент Володимир Зеленський підписав два закони про внесення змін до Податкового та Митного кодексу для боротьби з еспортом "чорного зерна" та неповерненням валютної виручки.

Як повідомляється на сторінці відповідних законопроєктів №10168-2 та №10169-2 на сайті Верховної Ради, документи повернули з підписом голови держави 17 червня.

Парламент ухвалив ці законопроєкти у другому читанні 9 травня.

Законопроєктом №10168-2 пропонується скасувати режим експортного забезпечення для експорту низки агропромислових товарів. Натомість встановлюється заборона за вказаними операціями "зарахування зустрічних вимог; використання рахунків резидентів, відкритих за кордоном, для отримання грошових коштів від нерезидентів; використання інших форм грошових розрахунків з нерезидентом, що не передбачають рух коштів з-за кордону на рахунки резидентів в Україні".

Також пропонується уточнити вимоги до реквізитів податкової накладної та особливості реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування, поданих для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Метою проєкту, як зазначається у пояснювальній записці до нього, є "мінімізація поширених схем ухилення від оподаткування під час здійснення платниками операцій з вивезення за межі митної території України окремої сільськогосподарської продукції (зернових та олійних культур)".

Водночас законопроєкт №10169 зобов'язує експортерів вностити інформацію про реквізити відповідної податкової накладної до митної декларації, а також надає повноваження Мінагрополітики встановалювати мінімальні експортні ціни на зерно та олію.

Нагадаємо, за оцінкою Бюро економічної безпеки (БЕБ), у січні-вересні 2023 року ризикові підприємства експортували зернові невідомого походження на 133,9 млрд грн, що становить понад 20% від загальної кількості.

З 11 листопада тижня Нацбанк на виконання рішення Кабміну зменшив зі 180 до 90 календарних днів граничні строки розрахунків за операціями з експорту аграрних товарів, а також змінив правила для експортерів зерна.