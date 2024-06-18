Україна і Польща поглиблюватимуть співпрацю у молочній галузі

У польському місті Білосток представники молочного сектору України і Польщі підписали Меморандум про взаєморозуміння.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України, передає Укрінформ.

Згідно з Меморандумом, сторони співпрацюватимуть для обміну досвідом у сфері євроінтеграції української та польської молочної промисловості, надаватимуть консультації та рекомендації щодо гармонізації законодавства України з законодавством ЄС в молочній галузі. Сторони погодились також на спільну підтримку ідеї галузевого підходу до продовження паритетної торгівлі на національному та європейському рівнях.

"Співпраця між двома сторонами може сприяти збільшенню торгівлі та інвестицій, а також обміну знаннями та технологіями. Спільні дії можуть також посилити конкурентоспроможність молочних галузей обох країн на міжнародному ринку", - зазначається в повідомленні.

Наразі 59 українських компаній мають дозволи на експорт молочної продукції до Європейського Союзу, які виготовляють сире молоко, морозиво, молочні продукти, молозиво та продукти на основі молозива. До країн ЄС Україна з початку 2024 року експортувала 30% від загального експорту молочних продуктів.