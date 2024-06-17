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Аграріїв на рік забронюють від мобілізації – Мінагрополітики
09:30 17.06.2024 |
Працівники аграрного сектору отримають річну бронь від мобілізації, щоб створити умови для безпечного збору врожаю. Про це на Black Sea Security Forum 15 червня розповів виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, передає Суспільне.
За його словами, задля безпечної діяльності аграріїв ухвалили декілька рішень щодо мобілізації:
→ наявні броні аграріїв було автоматично подовжено на три місяці без необхідності подавання жодного пакета документів;
→ подальше бронювання надаватиметься на 12 місяців, до цього було шість;
→ загальна норма бронювання - до 50%, але для частини спеціальностей (трактористи, агрономи, ветеринарні лікарі) можна подати клопотання з обґрунтуванням щодо збільшення цієї кількості.
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