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АНАЛІТИКА

Земельний банк: уряд передав Фонду держмайна понад 100 тисяч гектарів для старту проєкту

23:30 14.06.2024 |

Новини АПК

 

Кабінет Міністрів передав 104 тис. га сільгоспземель в управління ДП «Фонд аграрних інвестицій», яке після корпоратизації отримає функції оператора земельних торгів.

Про це повідомила пресслужба ФДМУ, передає Укрінформ.

«Кабінет Міністрів України передав 2 764 земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею понад 104 тис. гектарів у користування ДП «Фонд аграрних інвестицій». Наступний крок - корпоратизація Фонду аграрних інвестицій та старт перших онлайн-аукціонів з оренди», - йдеться в повідомленні.

За словами голови Фонду Віталія Коваля, ця земля стане першим пулом у проєкті «Земельний банк», який покликаний створити прозорий та ефективний ринок оренди державних сільгоспземель.

Після перетворення ДП «Фонд аграрних інвестицій» у товариство з обмеженою відповідальністю зі 100% державною часткою новостворена компанія зможе виконувати функції оператора земельних торгів.

Очікується, що проєкт «Земельний банк» відкриє для аграріїв можливість орендувати державні землі на прозорих та конкурентних засадах через онлайн-аукціони на платформі Prozorro.Продажі. Аукціони стартують уже на початку липня 2024 року.

Переможці аукціонів матимуть можливість укласти договори оренди державних земель строком до 14 років для однорічних насаджень або до 25 років - для багаторічних. Стартова ціна лотів становитиме 12% нормативної грошової оцінки землі.

ФДМУ розраховує, що відкриття ринку оренди держземель через «Земельний банк» вже на першому етапі принесе до бюджету додатково 1 млрд грн, а при залученні всіх земель ця сума може зрости до понад 8 млрд грн.

Крім того, Коваль переконаний, що завдяки запуску «Земельного банку» в Україні будуть викорінені корупційні схеми з державною землею.

Як повідомлялося, Верховна Рада України 8 травня 2024 року прийняла в цілому закон про внесення змін до Бюджетного кодексу України, які, серед іншого, врегулювали розподіл надходжень від оренди державних земель сільськогосподарського призначення. За новими правилами, 90% стартової ціни оренди (12% від нормативної грошової оцінки землі) спрямовуватимуть до державного бюджету, а 10% - до місцевих бюджетів.
 

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