В Україні прискорилося розмінування сільськогосподарських земель

Обстеження та розмінування сільгоспземель у 2024 році прискорилося порівняно з минулим роком завдяки спільній роботі України та міжнародних партнерів щодо посилення можливостей операторів розмінування. Про це заявив заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

У травні підрозділи урядових та неурядових операторів протимінної діяльності обстежили близько 31 000 га земель сільгосппризначення.

В експлуатацію аграріям повернули 29 800 га сільгоспземель, із них у Херсонській області - 26 900 га.

"Херсонська обласна військова адміністрація побудувала ефективну координацію всіх операторів, що працюють в області. Завдяки цьому за травень вдалося повернути в експлуатацію землі, площа яких удвічі перевищує площу Херсона", - додав Безкаравайний.

Загалом з початку року обстежено понад 146 000 га сільгоспземель, повернуто до господарської експлуатації понад 137 800 га.