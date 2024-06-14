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В Україні прискорилося розмінування сільськогосподарських земель
17:02 14.06.2024 |
Обстеження та розмінування сільгоспземель у 2024 році прискорилося порівняно з минулим роком завдяки спільній роботі України та міжнародних партнерів щодо посилення можливостей операторів розмінування. Про це заявив заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.
У травні підрозділи урядових та неурядових операторів протимінної діяльності обстежили близько 31 000 га земель сільгосппризначення.
В експлуатацію аграріям повернули 29 800 га сільгоспземель, із них у Херсонській області - 26 900 га.
"Херсонська обласна військова адміністрація побудувала ефективну координацію всіх операторів, що працюють в області. Завдяки цьому за травень вдалося повернути в експлуатацію землі, площа яких удвічі перевищує площу Херсона", - додав Безкаравайний.
Загалом з початку року обстежено понад 146 000 га сільгоспземель, повернуто до господарської експлуатації понад 137 800 га.
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