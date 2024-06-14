Україна відправляє соняшникову олію за ініціативою «Grain from Ukraine» до п'яти країн Африки

Україна відправляє 2453,26 тонни соняшникової олії за гуманітарною продовольчою ініціативою «Grain from Ukraine» до п'яти держав Африки - Демократична Республіка Конго, Мозамбік, Джибуті, Мавританія, Палестина.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства, передає Укрінформ.

Відправка гуманітарного вантажу здійснюється Міністерством аграрної політики та продовольства України спільно з Всесвітньою продовольчою програмою ООН (WFP).

За словами заступника міністра агрополітики Маркіяна Дмитрасевича, цього року Україна розширила номенклатуру гуманітарних вантажів.

«Ми виконуємо місію нашої країни, забезпечуємо продовольчу безпеку у світі. І розширюємо гуманітарні товари, як було оголошено Президентом України Володимиром Зеленським під час другого саміту «Grain from Ukraine». Ми постачаємо не лише зерно, а і кукурудзу, горох, а тепер вже і соняшникову олію. Ця олія буде відправлена контейнерами з портів Великої Одеси», - зазначив Дмитрасевич.

Т.в.о. директора Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні Маріанна Ворд повідомила, що в межах «Grain from Ukraine» відправлено понад 200 тис. тонн аграрної продукції. На сьогодні до ініціативи приєдналося багато країн донорів. Зокрема, Австрія, Бельгія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Ісландія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Швеція та Люксембург.

Як повідомлялося, загалом за ініціативою «Grain from Ukraine» було відправлено 10 суден із понад 200 тис. тонн аграрної продукції до Сомалі, Ефіопії, Кенії, Ємену, Нігерії, Судану, Палестини.