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Мінсільгосп США прогнозує скорочення врожаю пшениці в Україні у 2024 р. на 8,5%, підвищення кукурудзи - на 2,6%
16:38 13.06.2024 |
Міністерство сільського господарства США (USDA) у червневому звіті знизило прогноз врожаю пшениці в Україні на 8,5% - до 19,5 млн тонн через посушливі погодні умови і підвищило врожай кукурудзи на 2,6% - до 27,7 млн тонн.
Водночас світове виробництво пшениці в сезоні-2024/25 USDA прогнозує на рівні 790,8 млн тонн (-7,4 млн тонн до минулого прогнозу), а світовий експорт - 212,8 млн тонн (-3,2 млн тонн). Прогноз кінцевих запасів пшениці у світі експерти зменшили до 252,2 млн тонн (-1,34 млн тонн).
"Прогноз виробництва озимої пшениці в Росії скоротився на 5 млн тонн - до 83 млн тонн, оскільки спекотна і суха погода знизила перспективи врожайності після травневих заморозків. В Україні виробництво скоротиться на 1,5 млн тонн - до 19,5 млн тонн через аналогічні спекотні та посушливі погодні умови", - йдеться у звіті.
USDA також знизило прогноз експорту української пшениці на 1 млн тонн - до 13 млн тонн, прогноз кінцевих запасів - на 0,1 млн тонн, до 0,96 млн тонн.
Прогноз щодо врожаю кукурудзи в Україні на поточний сезон підвищено на 0,7 млн тонн - до 27,7 млн тонн, експорт - на 0,5 млн тонн, до 24,5 млн тонн, кінцеві запаси - в межах 1,48 млн тонн.
Світове виробництво кукурудзи в сезоні-2024/25 USDA очікує на рівні 1 220,54 млн тонн, що на 0,61 млн тонн вище попереднього прогнозу. Оцінку світового експорту кукурудзи підвищено на 0,65 млн тонн - до 191,75 млн тонн, прогноз кінцевих запасів знижено на 1,5 млн тонн - до 310,77 млн тонн
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