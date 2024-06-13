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АНАЛІТИКА

Держава почала гарантувати інвестиційні кредити для фермерів

13:58 13.06.2024 |

Новини АПК

 

Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві прогарантував перший інвестиційний кредит для агрофірми з Херсонської області. Про це повідомила пресслужба фонду.

"Агровиробник із Херсонщини отримав для розвитку свого бізнесу 1 млн грн кредиту в Укргазбанку. Гарантія Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві покрила в цьому випадку 500 000 грн", - йдеться у повідомленні.

Отриманий кредит, кажуть у фонді, дасть змогу фермеру придбати обладнання для поліпшення виробничих процесів, зокрема оприскувач та машину для пакування зерна.

"Враховуючи нестабільність ситуації в регіоні, такі інвестиції є не лише ключовим елементом розвитку бізнесу, але й сприяють збереженню робочих місць та економічному оздоровленню територій", - зазначають у Фонді часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.

На початку червня Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про надання додаткової підтримки малим агровиробникам. Вона надаватиметься як гранти насамперед аграріям, які мають у власності або користуванні до 120 га, утримують до 100 корів або 500 маточного поголів'я кіз або овець.

Також було збільшено статутний капітал Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Це суттєво знизить ризики для банків під час кредитування та стимулює співпрацювати з малими та середніми сільгоспвиробниками.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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