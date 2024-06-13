Фінансові новини
- |
- 13.06.24
- |
- 14:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Держава почала гарантувати інвестиційні кредити для фермерів
13:58 13.06.2024 |
Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві прогарантував перший інвестиційний кредит для агрофірми з Херсонської області. Про це повідомила пресслужба фонду.
"Агровиробник із Херсонщини отримав для розвитку свого бізнесу 1 млн грн кредиту в Укргазбанку. Гарантія Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві покрила в цьому випадку 500 000 грн", - йдеться у повідомленні.
Отриманий кредит, кажуть у фонді, дасть змогу фермеру придбати обладнання для поліпшення виробничих процесів, зокрема оприскувач та машину для пакування зерна.
"Враховуючи нестабільність ситуації в регіоні, такі інвестиції є не лише ключовим елементом розвитку бізнесу, але й сприяють збереженню робочих місць та економічному оздоровленню територій", - зазначають у Фонді часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.
На початку червня Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про надання додаткової підтримки малим агровиробникам. Вона надаватиметься як гранти насамперед аграріям, які мають у власності або користуванні до 120 га, утримують до 100 корів або 500 маточного поголів'я кіз або овець.
Також було збільшено статутний капітал Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Це суттєво знизить ризики для банків під час кредитування та стимулює співпрацювати з малими та середніми сільгоспвиробниками.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Канада відправить Україні 2 300 авіаційних ракет CRV7, бронемашини, набої та системи дистанційного керування
|Україна та США створять спільне підприємство з обслуговування американської бронетехніки
|Канада передає першу партію бронемашин, побудованих для ЗСУ
|Британія на саміті G7 оголосить про виділення Україні майже $300 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЄБРР та ПриватБанк домовились про гарантії для кредитування бізнесу на 400 млн євро
|Держава почала гарантувати інвестиційні кредити для фермерів
|ДТЕК Ахметова уклав контракт на імпорт зрідженого газу зі США – FT
|Мінекономіки, DFC та Citibank підписали меморандум про розвиток ринку іпотечного житла в Україні
|Енергосектор України отримає 1 мільярд доларів: як розподілять кошти
|В Україні запрацював сайт для інтеграції сервісів «Дія» у бізнес
Бізнес
|BMW представила концепт Skytop
|Apple на WWDC 2024 представила живий запис і транскрипцію дзвінків для iPhone 15 Pro і новіших моделей
|Провал The World: що сталося зі штучними островами, на які Дубай витратив $15 млрд
|Ілон Маск пригрозив заборонити пристрої Apple у своїх компаніях, якщо в них буде інтегрований ChatGPT
|ChatGPT інтегрують в айфони. Що означає угода OpenAI та Apple?
|Apple Genmoji, «розумна Siri» та партнерство з OpenAI — штучний інтелект нарешті «приземлився» в Купертіно
|Apple анонсувала macOS 15 Sequoia з Apple Intelligence, дзеркальним відображенням iPhone та кросплатформною программою Passwords