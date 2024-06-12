Німеччина допоможе Україні зберегти експорт агротоварів на рівні 7,2 млн тонн щомісяця - Мінсільгосп Німеччини

Німеччина докладе максимум зусиль, щоб Україна 2024 року могла експортувати щонайменше 7,2 млн тонн агропродукції щомісяця, що вже було досягнуто завдяки європейським партнерам від початку повномасштабної війни, заявила парламентський статс-секретар Міністерства продовольства і сільського господарства Німеччини Офелія Нік.

"Війна завдає надзвичайної шкоди сільському господарству, його розвитку в Україні та розвитку інфраструктури сільського господарства. (...) Україна потребує нашої солідарності, нашої підтримки у відновленні та зміцненні агропродовольчого сектору. Хочу запевнити, що ми не забуватимемо наших зобов'язань допомагати вашій країні стільки, скільки це буде необхідно", - сказала вона в межах Конференції з відновлення України в Берліні в середу.

Статс-секретар зазначила, що, незважаючи на всі втрати, європейські та міжнародні партнери з країн Великої Сімки змогли багато домогтися упродовж двох останніх років, водночас першорядне значення мають коридори солідарності та підтримка ініціативи експорту зерна з України, які також стабілізували весь експорт агротоварів з України.

"Ми хочемо, щоб експорт зберігався на рівні не менше ніж 7,2 млн тонн щомісяця цього року. Це обсяг, досягнутий Україною зараз, під час війни, а згодом повернувся до довоєнного рівня. Німецький уряд продовжить робити все можливе, щоб підтримувати Україну у виробництві та експорті сільгосппродукції", - наголосила Офелія Нік.

Вона звернула увагу, що процес відновлення України надасть нові можливості для модернізації агропродовольчого сектору, органічної трансформації та необхідних реформ. Це серйозна можливість, щоб домогтися значного прогресу у вступі до Європейського Союзу.

"Україна належить до європейської родини, є частиною об'єднаної вільної Європи. Це правда, що інтеграція України в ЄС зіткнеться з різними викликами і для ЄС, і для України. Ми маємо також взяти до уваги той факт, що це вплине не лише на єдиний ринок ЄС, але також на світові ринки. Ми маємо переконатися, що аграрна політика ЄС і підтримка для України стануть діючою моделлю в розширеному ЄС", - зазначила статс-секретар Мінсільгоспу Німеччини.

Вона констатувала, що незважаючи на виклики інтеграції України в ЄС, цей факт надзвичайно зміцнить агросектор Співдружності, закріпить позицію ЄС на світових ринках як ключового гравця, суттєво збільшить продовольчу безпеку і в ЄС, і в світі.

"Тісна координація всіх міжнародних партнерів, договорів і меморандумів, усіх тих, хто підтримує країну, зробить через цей процес успішним", - резюмувала парламентський статс-секретар Мінсільгоспу Німеччини.