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Канада відкрила для українських виробників ринок експорту яєчних продуктів
13:38 11.06.2024 |
Україна і Канада погодили ветеринарний сертифікат щодо експорту яєчних продуктів.
Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, передає Укрінформ.
«Системна робота Міністерства закордонних справ України спільно із Держпродспоживслужбою дозволяють і надалі відкривати нові можливості для української продукції у світі. Ми розуміємо, наскільки важливо підтримувати українських експортерів, особливо в часи війни. Саме тому ми ведемо постійні переговори з іноземними партнерами з цього приводу та крок за кроком ми відкриваємо для українських компаній нові ринки», - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук відзначив, що новий ринок сприятиме економічній стабільності для національних виробників.
З формою сертифіката можна ознайомитися на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби у розділі «Міжнародне співробітництво», в рубриці «Сертифікати на експорт з України».
У Держпродспоживслужбі зауважили, що експорт яєчних продуктів до Канади можливий лише у разі співпраці з ліцензованими імпортерами у Канаді.
Як повідомлялося, Канада продовжила ще на один рік - до 9 червня 2025 року - звільнення українських товарів від митних зборів. Це рішення забезпечує продовження безмитного ввезення української продукції в Канаду, розпочатого з 9 червня 2022 року.
Згідно з даними Держстату, експорт товарів з України до Канади в першому кварталі 2024 року зріс майже у 2,7 раза - до $47,43 млн, тоді як імпорт скоротився на 43,9% - до $45,42 млн.
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