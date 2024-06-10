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АНАЛІТИКА

ФАО прогнозує рекордне виробництво зернових у світі

18:21 10.06.2024 |

Новини АПК

 

Виробництво зернових у сезоні 2023-2024 рр. буде рекордним - 2,8 млрд тонн, що на 1,2% більше за попередній завдяки урожаю кукурудзи.

Про це йдеться у щомісячному зведенні Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), повідомляє Укрінформ.

За оцінками ФАО, виробництво зернових у світі у сільськогосподарський сезон 2023-2024 років (липень/червень) становитиме рекордні 2 847 млн ​​тонн, що на 1,2% перевищує попередній. Такий приріст обумовлений збільшенням виробництва кукурудзи, який із лишком компенсував зниження обсягів виробництва сорго та пшениці.

Обсяг споживання зернових у сезоні 2023-2024 років також може перевищити рівень сезону 2022-2023 рр. на 1,6% і становитиме 2 836 млн т. Основний приріст пов'язаний із збільшенням споживання фуражних зернових та пшениці, особливо в кормових цілях, на тлі наявності достатніх запасів та зниженням цін порівняно з попереднім сезоном, при цьому було зафіксовано незначне скорочення споживання рису.

Запаси зернових наприкінці сезону очікуються на рівні 884 млн т, що на 1,4% вище за рівень початку сезону і зумовлено збільшенням запасів фуражних зернових та рису на тлі деякого скорочення запасів пшениці у світі.

У зв'язку зі зростанням торгівлі фуражними зерновими ФАО очікує, що обсяг міжнародної торгівлі зерновими у сезоні 2023-2024 рр. збільшиться на 1,7% порівняно з попереднім сезоном та становитиме 487 млн ​​т. При цьому обсяги торгівлі пшеницею та рисом виявляться нижчими за відповідні рівні сезону 2022-2023 рр.

Згідно з першим прогнозом ФАО, у сезоні 2024-2025 рр. ситуація із пропозицією зернових та попитом на зернові у світі збережеться на прийнятному рівні. Наразі обсяг виробництва зернових у світі очікується на рівні 2 846 млн т (включаючи рис у борошняному еквіваленті), лише трохи скоротившись порівняно з рекордними показниками сезону 2023-2024 рр. При цьому прогнозується скорочення обсягів виробництва таких основних зернових культур як кукурудза та пшениця. Зокрема, очікування щодо обсягів виробництва пшениці у світі були знижені внаслідок несприятливих погодних умов у Чорноморському регіоні. Але прогнозується збільшення обсягів виробництва ячменю, рису та сорго.

Як повідомляв Укрінформ, Українська зернова асоціація оцінила врожай у 2024 році на рівні 76,1 млн тонн зернових та олійних. У той час як врожай 2023 року за оцінкою асоціації становив 82,6 млн т.
 

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