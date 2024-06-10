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АНАЛІТИКА

В Україні збільшили строк реєстрації експортерів кукурудзи, сої та ячменю до Китаю

11:56 10.06.2024 |

Новини АПК

 

Строк реєстрації експортерів кукурудзи, сої та ячменю до Китаю збільшено до двох місяців.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів за підсумками спільної з Українською зерновою асоціацією наради.

"До учасників заходу донесено інформацію про збільшення до двох місяців терміну реєстрації експортерів кукурудзи, сої та ячменю до КНР. Перелік підприємств, що планують експорт сої, кукурудзи та ячменю до КНР, а також перелік місць зберігання зазначеної продукції подається китайській стороні Держпродспоживслужбою 1-2 рази на рік", - ідеться повідомленні.

За словами очільника відомства Сергія Ткачука, ринок КНР перебуває у фокусі уваги Держпродспоживслужби.

"Ми обстоюємо інтереси наших виробників, досягаємо важливих домовленостей для спрощення процедур експорту, беремо участь у міжвідомчих заходах щодо створення нових алгоритмів експорту української сої, ячменю та кукурудзи до Китаю. Також продовжується робота з відкриття ринків гороху та борошна цієї країни", - зазначив Ткачук.

У відомстві додали, що, за інформацією керівництва департаменту карантину рослин і тварин Генеральної митної адміністрації Китайської Народної Республіки, запроваджено онлайн-систему, в якій надалі публікуватиметься інформація про зареєстровані для експорту до КНР підприємства.

Як повідомлялось, за даними Міністерства економіки, обсяг експорту товарів з України у травні 2024 року становив 12,2 млн т у фізичному та 3,34 млрд дол. - у грошовому вимірі. Водночас до Китаю в травні було відвантадено на 30% менше продукції, ніж у квітні, - на 256 млн дол. Це пояснюється тим, що основним експортним товаром до Китаю є кукурудза.
Ключові теги: Китай
 

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