У реєстрі компенсації аграріям доступна техніка вже 86 українських виробників

Аграрії можуть отримати 25% компенсації вартості придбаної сільгосптехніки вже 86 українських виробників; до оновленого переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, включено продукцію ще 24 українських виробників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки. Загалом в переліку вже 7 880 номенклатурних позицій техніки та обладнання.

"Підтримка українського виробника та його розвитку, стимулювання попиту на зроблене в Україні - основа нашої державної політики. Одна зі складових цієї політики - програма часткової компенсації аграріям вартості придбаної сільгосптехніки локального виробника. На сьогодні агрокомпанії можуть отримати 25% компенсації за куплену сільгосптехніку вже 86 виробників - це майже 8 тисяч номенклатурних позицій. Тобто кількість виробників у реєстрі системно зростає", - зазначила перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

Вона висловила сподівання, що завдяки програмі попит на українську сільгосптехніку має зрости, що стимулюватиме збільшення обсягів її виробництва, як це було в попередні роки дії програми. Цьогоріч на компенсації за купівлю української сільгосптехніки ми заклали в бюджет 1 млрд грн.

Серед доданих до оновленого переліку вітчизняної сільгосптехніки та обладнання, вартість яких частково компенсується коштом бюджету, зокрема такі позиції: трактори, тракторні причепи, жниварки, грунтообробна техніка та обладнання (плуги, борони, глибокорозпушувачі, борони-лущильники, культиватори для суцільного поверхневого обробітку грунту), посівні та грунтообробні комплекси, насіннєві бункери та накопичувачі-перевантажувачі зерна, обладнання для сушіння зерна, машини для очищення, сортування, калібрування насіння, зернових та бобових культур, навантажувачі зерна та зернометальники, гвинтові конвеєра, норії, машини для внесення мінеральних добрив, обприскувачі для хімічного захисту сільськогосподарських культур, причепи та бункери для перевезення зерна, техніка та обладнання для птахівництва, обладнання для утримання свиней, ВРХ та телят, зважувальне обладнання.

Як повідомлялось, перші три агропідприємства вже отримали компенсацію за придбану сільгосптехніку українських виробників на загальну суму 220 тисяч грн. Підприємства працюють в Дніпропетровській, Тернопільській та Черкаській областях. Загальна вартість придбаної ними сільгосптехніки - 880 тисяч грн.