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Українські аграрії завершили весняну посівну: засіяли 13 млн га
23:17 06.06.2024 |
В Україні завершилася весняна посівна. На контрольованій Україною території засіяно 7,2 млн га олійних та близько 5,6 млн га зернових і зернобобових культур. Про це повідомляється на урядовому порталі.
Зокрема, аграрії засіяли понад 99% від прогнозованих площ ярих зернових та зернобобових:
- кукурудзи - 3,92 млн га (100,4% від прогнозованих площ);
- ячменю - 783 000 га (95,7%);
- пшениці - 252 700 га (102,6%);
- вівса - 163 700 га (100,7%);
- гороху - 162 500 га (101,6%);
- гречки - 100 800 га (80,7%);
- проса - 69700 га (81,8%).
Серед олійних культур посіяно: соняшник - 5,18 млн га (98%), сої - 2,03 млн га (102%).
Цукрові буряки посіяні на площі 250 100 га (97%).
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