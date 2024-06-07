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АНАЛІТИКА

Українські аграрії завершили весняну посівну: засіяли 13 млн га

23:17 06.06.2024 |

Новини АПК

 

В Україні завершилася весняна посівна. На контрольованій Україною території засіяно 7,2 млн га олійних та близько 5,6 млн га зернових і зернобобових культур. Про це повідомляється на урядовому порталі.

Зокрема, аграрії засіяли понад 99% від прогнозованих площ ярих зернових та зернобобових:

- кукурудзи - 3,92 млн га (100,4% від прогнозованих площ);

- ячменю - 783 000 га (95,7%);

- пшениці - 252 700 га (102,6%);

- вівса - 163 700 га (100,7%);

- гороху - 162 500 га (101,6%);

- гречки - 100 800 га (80,7%);

- проса - 69700 га (81,8%).

Серед олійних культур посіяно: соняшник - 5,18 млн га (98%), сої - 2,03 млн га (102%).

Цукрові буряки посіяні на площі 250 100 га (97%).
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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